"Лысеет старушка": у страдающей от вредных привычек Пугачевой нашли новый недуг

В последние два года состояние здоровья Аллы Пугачевой вызывает серьезную озабоченность.

Некогда Алла Пугачева носила гордое звание Примадонна российской эстрады. Фактически она была звездой номер один и решала важнейшие вопросы в отечественном шоу-бизнесе. Ходят слухи, что народная артистка СССР могла перекрыть кислород любому конкуренту или, наоборот, обеспечить карьерную лестницу любимчику.

Так или иначе, после бегства из России Алла Пугачева растерял все свое влияние. А после ряда неуместных заявлений она умудрилась потерять еще и многих поклонников. Впрочем, у певицы до сих пор остались преданные фанаты, которые серьезно обеспокоены состоянием ее здоровья.

На первый стресс из-за отказа от привычного образа жизни в роскошном замке наложился второй, когда исполнительнице хита "Айсберг" пришлось буквально спасать детей и переехать из Израиля на Кипр. Очевидно, что и возраст дает знать о себе.

Алле Пугачевой уже 74 года, однако она не бросила вредные привычки. Давеча Максим Галкин* опубликовал в соцсетях снимок супруги. На фотографии певица курила** сигарету и внимательно вглядывалась в экран смартфона.

Подписчики комика не остались равнодушными и начали искать у звезды всевозможное болезни, характерные для людей, страдающих от вредных привычек: "мутации ДНК, рак, инфаркт, инсульт". Пользователи сети призвали артистку бросить курить**.

Позже читатели "Дни.ру" в Telegram нашли у Примадонны новый недуг. Пользователи полагают, что Алла Пугачева лысеет, поэтому носит искусственные кудри.

"Сверху кудри наложила, а свои под ними прямые, жиденькие, сеченые даже не подкрутила, чтобы не так заметен был контраст. Лысеет старушка", – написала Наталья.

*Согласно решению Минюнста РФ, признан иностранным агентом

**Курение вредит вашему здоровью