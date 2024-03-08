Советы сельской ведуньи: 3 рецепта с использованием соли / Мощная защита от порчи

Бытует мнение, что с помощью соли можно восстановить силы и залечить дыры нашего астрального тела. Считается, что те, кто занимается магией и колдовством, эти белые кристаллы не переносят. Поэтому наши прадеды брали ее с собой в дальнюю дорогу. Соль служила неким оберегом.

Наши предки верили, что соль – отличный борец со злом. Считалось, что в "нечистых" местах много злой силы, способной нанести человеку вред. Поэтому ее бросали через плечо. Эти белые кристаллы также использовали и в магических ритуалах. Редакция "Дни.ру" дает читателям 3 рецепта с использованием соли . Защитите себя от зла и магии.

РЕЦЕПТ №1

Возвращаем зло тому, кто его вам послал

Поговаривают, что человека проще всего сглазить, когда он чем-то увлечен. Недоброжелатель может воспользоваться моментом и навести на вас порчу. Наши предки во избежание этой неприятности ставили на обеденный стол соль. Она обязательно должна быть в открытой посуде.

Считалось, что эти белые кристаллы "гасят" негативную энергию, и сглаз не произойдет. Недобрые мысли вернутся к человеку, который их вам послал.

Фото: Freepik.com

РЕЦЕПТ №2

Проверяем, есть ли в доме нечистая сила

Чтобы проверить, есть ли в доме нечистая сила, возьмите обычную сковороду. Поставьте ее на огонь и насыпьте немного соли. Весь процесс займет у вас от одного до трех часов.

Если в вашем жилище есть нечистый дух, то белые кристаллы станут темными. Не пугайтесь. Дайте соли вновь побелеть. Это будет значить, что негативная энергия вашу квартиру покидает.

Фото: Freepik.com

РЕЦЕПТ №3

Лечебные обряды

Наши предки верили, что соль может помочь при бессоннице и кошмарах. Если ваш знак зодиака – Рак, Скорпион, Рыбы, Близнецы, Весы или Водолей, то возьмите три щепоточки соли и растворите их в воде. Поставьте на ночь у изголовья кровати или на пол ближе к ногам.

Остальным знакам зодиака необходимо использовать сухую соль в двух мисках. Процесс тот же. На утро соль нужно вылить в унитаз.

Повторяйте данный обряд каждую ночь в течение трех суток. Ваш сон должен стать крепким и без кошмаров.