ЛАКОМСТВО НА УРА / Готовим ленивый хачапури / ВОТ легкий РЕЦЕПТ для сытного застолья

Вкусный и полезный перекус своими руками – это радость! Осталось лишь приготовить. Делимся рецептом хачапури для ленивых.

Чтобы быстро поесть, не обязательно прибегать к фастфуду с сомнительным составом. Многое можно сделать дома на кухне самостоятельно: бутерброды, тосты, сладкие булочки. Однако ленивый хачапури всегда все конкуренции, когда нужно утолить голод и набраться сил. Выбирайте правильные продукты и записывайте рецепт для сытного застолья. С пылу с жару это лакомство идет на ура — советуют "Дни.ру".

Сегодня для приготовления ленивого хачапури вам понадобится:

Для украшения вам понадобится любая зелень:

200 грамм полутвердого сыра, 2 яйца, 4 столовые ложки муки, 1 чайная ложка разрыхлителя. 150 граммов сметаны, соль по вкусу.укроп, петрушка, руккола.

1 шаг: Возьмите сковородку небольшого диаметра. Разогрейте ее на небольшом огне.

2 шаг: В миске смешайте натертый сыр, яйцо, измельченную зелень, соль и перец. Затем добавьте в получившуюся смесь сметану.

3 шаг: В отдельной миске смешайте муку и разрыхлитель, Постепенно вмешайте сухие ингредиенты в смесь.

4 шаг: Тесто для хачапури готово. Выливайте его на разогретую сковородку. Жарьте хачапури с двух сторон до золотистой корточки.

5 шаг: Порежьте ленивый хачапури и украсьте зеленью по вкусу.