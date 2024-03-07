ТОП-5 клипов певца SHAMAN по популярности

7 марта SHAMAN порадовал поклонников премьерой нового клипа на песню "Мама". При этом автор и исполнитель выпускает не только лирические, но и патриотические хиты, за что изначально и приобрел популярность. У Ярослава Дронова – многомиллионная армия фанатов по всей стране.
Миллионы просмотров SHAMAN набирает и на канале в YouTube. "Дни.ру" выяснили, какие клипа музыканта на сегодняшний день являются самыми популярными с учетом количества просмотров и составили ТОП-5.
0. ТАНЦЫ НА СТЕКЛАХ – 67 миллионов просмотров
Рейтинг неожиданно начинается с цифры 0. Дело в том, что наибольшее количество просмотров SHAMAN набрал за кадры исполнения песни "Танцы на стеклах". Однако это не клип и в ТОП-5 не входит, но пройти мимо мы не могли.
1. ВСТАНЕМ – 60 миллионов просмотров
Наиболее популярным клипом Ярослава Дронова является запись на песню "Встанем" его собственного сочинения. Примечательно, что клип с тем же хитом в исполнении российских звезд набрал всего 11 миллионов просмотров.
2. ТЫ МОЯ – 52 миллиона просмотров
Патриотическая тематика у звезды на первом месте, но дальше идет тема любви. Песню "Ты моя" SHAMAN сочинил сам.
3. Я РУССКИЙ – 50 миллионов просмотров
Один из главных хитов Ярослава Дронова занимает лишь третье место. В свое время песня "Я русский" вызвала множество споров. На популярный клип даже сняли несколько пародий.
4. ДО САМОГО НЕБА – 14 миллионов просмотров
И вновь тема любви... Количество просмотров уже поскромнее, хотя некоторые так называемые певцы и до этого уровня не добираются. "До самого неба" также написана музыкантом.
5. ТЕРЯЕМ МЫ ЛЮБОВЬ – 13 миллионов просмотров
И завершает наш ТОП-5 клип на песню "Теряем мы любовь", представленный в черно-белых тонах. Слова и музыка написаны Ярославом Дроновым.
Насколько хорошо вы знакомы с творчеством певца SHAMAN? Попробуйте пройти тест от "Дни.ру", посвященный музыканту.