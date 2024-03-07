Тест: вспоминаем фильм "Карнавальная ночь" / Киностудия "Мосфильм"

Любимые герои, меткие цитаты, популярные песни – давайте вспомним картину Эльдара Рязанова.

Фильм Эльдара Рязанова вышел на экраны в 1956 году и стал лидером проката с общим числом проданных билетов 48,64 млн. В нем сыграло немало прекрасных актеров – Людмила Гурченко, Владимир Зельдин, Сергей Филиппов, Светлана Немоляева, Игорь Ильинский, Сергей Филиппов. Фильм разлетелся на цитаты. И сегодня ни один Новый год не обходится без него. Кажется, все знают фильм наизусть, но все равно смотрят его и смеются – столько в нем света, юмора и теплоты.

Давайте вместе вспомним кинокартину и ее героев.