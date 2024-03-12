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Коллега Ефремова и Яглыча ответила на вопрос о недосягаемости и высокомерии звезд

Коллега Ефремова и Яглыча ответила на вопрос о недосягаемости и высокомерии звезд
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Несмотря на юные годы, Алиса Руденко уже показала способность на равных сотрудничать с именитыми актерами на площадке и воплощать разные образы с неподдельной эмоциональной глубиной. В марте вышел сериал "Морозко", где Алиса играет главную роль вместе с Аглаей Тарасовой и Никитой Ефремовым. Юная актриса рассказала нам, как складывается ее карьера, как ей удается совмещать школьные будни с миром кинематографа и какие у нее планы на будущее.

Как ты выбираешь сценарии для работы в кино?

Когда я выбираю следующий проект, больше смотрю на персонажа, чем на сам сюжет. Мне обычно присылают материалы на пробы с описанием роли и я вчитываюсь в них, пытаясь понять, похож ли этот персонаж на меня или наоборот, было бы мне интересно воплотить столь непохожего на меня героя. Я всегда готова попробовать что-то новое, будь то новый образ или жанр. Меня увлекают как комедии, так и драмы. Сейчас меня особенно манит идея сняться в фильме с элементами мистики или веселом детском кино, а может быть, даже в сказке. Я хочу исполнить роль сильной духом девочки, способной изменить что-то вокруг себя.

Фото: пресс-служба

Твоими партнерами по фильмам были Никита Ефремов, Владимир Яглыч, Анна Чиповская и другие. Расскажи, как они тебе помогают сниматься в кино?

Многие думают, что звезды кино — это недосягаемые и высокомерные люди, но на самом деле на съемках чаще всего царит дружелюбие и теплота. Все просто нацелены на то, чтобы поднять друг другу настроение и хорошо поработать. С партнерами по проектам у меня всегда складываются дружеские отношения. Мы не только работаем, но и общаемся за кулисами и много смеемся. И после съемок часто встречаемся на премьерах или других мероприятиях, поддерживая связь.

Фото: пресс-служба

С кем мечтаешь поработать из актеров или может есть любимые режиссер?

Я как никто другой в курсе детей звезд экрана и всегда следую за их творческими путями. У потомственных актеров есть чему поучиться. Мечтаю о совместной работе с Евой Смирновой. Любимые режиссеры, конечно, тоже есть. Все те, с кем мне довелось поработать, оставили о себе только приятные впечатления, я с радостью бы снова встретилась с ними на съемочной площадке. Также в числе первых для меня Жора Крыжовников, Александр Жигалкин, Клим Шипенко и Евгений Сангаджиев. Их работы продвигают российское кино вперед, хотелось бы быть частью этого.

Ты играла в сериале "Балет", продюсером, которого стал Федор Бондарчук. Как ты готовилась к этой роли?

К счастью, на это не пришлось тратить много времени и сил, ведь я и до съемок активно занималась балетом. Моя подготовка стала огромным преимуществом на съемочной площадке. Но несмотря на это, пришлось разучить специальный танец для одной из сцен фильма. Это было интересным вызовом, но я справилась. Навыки балета помогли мне быстро освоить новые движения, осталось только поработать над деталями и выразительностью, чтобы передать эмоциональную глубину сцены.

У тебя хватает времени на учебу?

Расписание у меня очень насыщенное, но с помощью родителей всё встаёт на свои места, я все успеваю и даже имею немного свободного времени. Мама с папой используют все возможности онлайн-образования, чтобы я догоняла школьную программу, если что-то упускаю. Родители берут на себя всю административную нагрузку, устраивают прослушивания и другие мероприятия, чтобы я могла целиком погрузиться в творческий процесс.

Что нам ждать, помимо "Морозко", в ближайшее время из твоих киноработ?

Вот уже совсем скоро выйдет сериал "Первый класс". Очень жду премьеры, это будет очень увлекательная романтическая комедия. Также готовится к выходу сериал "Голливудск" с интересным сюжетом и актерским составом. И конечно сериал "Все Ок" на СТС, где у меня главная роль.

12 марта 2024, 12:26
Фото: пресс-служба
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: сможете отгадать популярных актрис по кадрам из СССР?

Фото: YouTube / @gtrffilms
Фото: YouTube / @gtrffilms
Фото: YouTube / @gtrffilms
Фото: YouTube / @gtrffilms
Фото: YouTube / @gtrffilms

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