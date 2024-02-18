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"Больше не виделись": Бузова отвернулась от ухажера после неудачного свидания

"Больше не виделись": Бузова отвернулась от ухажера после неудачного свидания
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Пойти на свидание – мечта каждой девушки. Но иногда все идет совсем не так, как представляется. Мы попросили звезд вспомнить неудачные свидания.

Ольга Бузова, певица, телеведущая:

– Однажды мне назначил свидание молодой человек, я ради него даже подвинула планы. Собиралась как впервые в жизни на свидание (смеется). Он за мной заехал, я выхожу красивая с укладкой, в платье в пол, на каблуках… а он стоит на мотоцикле. Мне, конечно, всегда хотелось побыть как герои фильма "3 метра над уровнем неба". Но не в момент, когда я с укладкой и в платье в пол. Пришлось подняться и переодеться в спортивный костюм. И пойти в кино, отказавшись от красивого романтического ужина. Больше мы не виделись. А кино понравилось. (смеется).

Фото: пресс-служба

Настя Крайнова, певица, экс-участница группы "Тутси":

-Недавно меня позвали на свидание, и я согласилась. Мне очень нравился молодой человек, я нарядилась и сделала укладку. Все как полагается, девочки меня поймут. Он заехал за мной, подарил цветы и предложил перед походом в кино прокатиться по Москве. Я согласилась, думаю за одним поболтаем. Но как говорится не долго музыка играла. Он в топил по газам так, что меня вдавило в сидение, и от ужаса и слова не могла сказать. Я как будто оказалась в "Формуле 1". Буквально через десять минут резкого и неосторожного вождения под мои крики, меня в добавок начало так сильно тошнить, что пришлось остановится на ближайшей заправке. После этого я попросила подругу заехать за мной и продолжения свидания не было, как и кино. Мальчики будьте осторожнее.

Фото: пресс-служба

NST, певица:

– Пригласил меня как-то молодой человек на свидание в интересное место – уютный приватный кинотеатр для двоих с большим каталогом кино на выбор. Идея показалась мне заманчивой – кто знает, может быть, у нас с ним будет одинаковый вкус в кино? В конце концов, если у нас совпадут предпочтения, то это будет уже половина успеха! Наивная я... Начиналось все отлично: уютный интерьер, вкусная еда, свечи – в общем, атмосфера была пропитана романтикой. Я решила дать ему возможность самому выбрать фильм – ведь это должно было быть какое-то отражение его вкуса и умения удивить даму. Что ж, удивить меня ему, безусловно, удалось. Представьте себе, мы смотрели немое черно-белое кино! Мы в темноте зала, я в романтическом настроении, рассчитывала на мелодраму или комедию, а на экране молчит и строит рожицы Чарли Чаплин в фильме "Огни большого города". Ничего против Чаплина не имею, но немое кино для меня – как концерт без музыки! Это был тест на мое терпение! Молодой человек оказался большим знатоком и любителем киноклассики, но отнюдь не покорителем женских сердец. Мой скучающий взгляд не пробудил в нем ни капли сострадания. Я так и не поняла, к чему это все было... Возможно, он хотел меня впечатлить своей интеллигентностью, а может решил, что если я выдержу этот фильм, то смогу выдержать все! Но я только сделала вывод, что легко и весело мне с этим парнем точно не будет.

Фото: пресс-служба

Анастасия Лапина, певица:

У меня не было прям худших свиданий. Потому что я всегда осознано подхожу к выбору того, с кем провожу свободное время. Но для меня любая встреча с людьми, которые постоянно сидят в телефонах – это дикий ужас. Когда я на встрече с друзьями или по работе, я всегда откладываю телефон. Это уважение к человеку и его времени. Если вам не интересно, то скажите в лицо, не тратьте чужое время!

Фото: пресс-служба

18 февраля 2024, 15:22
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бузова с обезьяной, а Басков со свиньей: фото артистов и животных

Ольга Бузова и обезьяна. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Николай Басков и свинья. Фото: Olga Loskutova/Russian Look/www.globallookpress.com
Юрий Гальцев и кошка. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Анна Большова и лошадь. Фото: Razhden Gamezardashvili/Russian Look/www.globallookpress.com
Олег Газманов и собака. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова и козленок. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

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