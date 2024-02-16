Примерный семьянин Дмитрий Маликов хлестко высмеял женскую беременность

Популярный артист отпустил шутку на тему материнства. Подписчики гадают, по какому поводу шутка.



Дмитрий Маликов в среде шоу-бизнеса пользуется репутацией джентльмена. Всегда сдержанный, улыбчивый, тактичный, он – галантный кавалер и красивый мужчина. К тому же его долгий и стабильный брак – предмет светлой зависти многих поклонников.

Однако на этот раз неожиданно для обожающих его и его творчество россиян всеобщий любимец отпустил странную шутку в своем телеграм-канале.



Музыкант опубликовал нарисованную картинку, отсылающую к сюжету популярного мультфильма "Бременские музыканты". Точнее, скорее к его полнометражной версии, где у главных. На картинке беременная принцесса интересуется у мужа-барда, что у них с финансами, а тот радостно орет свою стандартную кричалку про "смех и радость мы приносим людям".

Часть подписчиков исполнителя хита "Ты одна, ты такая" тут же предположили, что Дмитрий таким юмористическим способом пытается намекнуть на какие-то изменения в собственном семействе. Может, они с женой решили завести третьего ребенка? Или Стефания нашла свою любовь и готова сделать папу дедушкой?

Ранее "Дни.ру" писали, что в семье Дмитрия Маликова, кажется, происходит что-то неладное. Во-первых, музыкант записал грустный трек о любви, а во-вторых, однажды рассказал, что приносит младшему ребенку в кроватку игрушку, чтобы тот не грустил. И вот теперь шуточка на тему мамонта, которого, по идее, должен добывать на прокорм семьи каждый мужчина. Странно, не правда ли?