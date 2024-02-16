Вышвырнутый любовник Бабкиной пожаловался на одиночество

Евгений Гор вышел на связь с поклонниками в социальных сетях с сообщением.

Многие звездные карьеристы рано или поздно остепеняются и отходят от дел. Но Надежда Бабкина в их число не входит. В свои 73 года артистка продолжает вести насыщенную творческую жизнь и работать в поте лица. А ведь шанс обрести свое тихое счастье вдали от любопытных глаз у нее был.

Певица два десятка лет строила отношения с молодым возлюбленным Евгением Гором. Однако к крепкой семье этот союз не привел. Надежда Бабкина не согласилась стать женой избранника, хотя он не раз делал ей предложение. Более того, любовник оказался буквально вышвырнутым из дома артистки. За годы отношений она не изъявила желания поселить его у себя, поэтому пара жила в гостевом браке.

В последнее время об отношениях влюбленных ходит все больше тревожных слухов. Поговаривают, они приняли решение расстаться. Насколько правдива эта информация, остается только догадываться. Как бы там ни было, сейчас Евгений Гор наслаждается приключениями за границей наедине с самим собой.

Ранее "Дни.ру" писали, что певец исполнил свою давнюю мечту. Казалось, в жизни артиста все прекрасно, и он ни о чем не жалеет. Но теперь он вдруг пожаловался на одиночество в своих социальных сетях. Евгений Гор решил запечатлеть подписчикам себя в национальном балийском костюме, но осознал, что ему не к кому обратиться за помощью.

"Снимать было некому, поэтому лифтолук", – посетовал исполнитель.

Впрочем, что бы ни происходило в жизни певца, выглядит он прекрасно. Вполне возможно, что расставание с Надеждой Бабкиной пошло ему лишь на пользу. Кто знает, быть может, совсем скоро Евгений Гор выйдет на связь с улыбкой и сообщит о новой любви.