57-летняя Лада Дэнс проговорилась об уходе со сцены

Звезда четко знает, чем будет заниматься в ближайшее время.

Знаменитая певица переживает вторую волну популярности. Сейчас музыка из 90-х вновь в тренде. Лада Дэнс востребована и любима зрителями. Исполнительница песни "Девочка-ночь" радует поклонников зажигательными выступлениями. При этом артистка четко понимает, что когда-то ей придется покинуть сцену, сообщает женский журнал "Клео.ру".

"Я понимаю, что артист – это гармоничная личность, которая должна красиво выглядеть, красиво говорить и красиво петь. Поэтому, пока у меня есть силы, здоровье и голос, я буду предана своей профессии", – пояснила звезда.

В будущем Лада Дэнс планирует создать собственный лейбл. Оказывается, артистка накопила внушительный творческий багаж. Она написала больше сотни песен. Вероятно, они могут с тать отличным стартом для новых ярких звезд на отечественной сцене.

Ранее певица ненадолго оставляла сцену. Первый раз для участия в съемках сериала "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...". Не так давно Лада Дэнс вновь огорчила зрителей отсутствием. Она восстанавливалась после жуткой аварии. ДТП произошло в начале августа прошлого года на трассе М2 "Крым". Немолодая артистка получила серьезные повреждения. У нее диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб позвоночника. Лечение проводилось в несколько этапов.

Стоит отметить, что Лада Дэнс состоялась не только как актриса, певица и композитор, но и как мать. У нее двое детей сын Илья и дочь Елизавета. Сейчас наследникам уже за 20. Они пытаются строить самостоятельную жизнь, но мама всегда готова им помочь, в том числе мудрым советом.