Вместо жены: Маликов выбрал другую накануне Дня влюбленных

Дмитрий Маликов буквально заставил поклонников открыть рты от удивления.

В отличие от многих коллег по цеху, исполнитель хита "Ты одна, ты такая" практически не оказывается в центре скандалов и тем более не становится их инициатором. Кажется, что поклонники так хорошо знают певца, что могут предвидеть любой его шаг. Но иногда Дмитрию Маликову все же удается поразить публику.

Не секрет, что музыкант не только успешен в карьере, но и счастлив в личной жизни. Сегодня его брак с Еленой Изаксон считается эталоном гармонии и семейной идиллии. Поэтому многие ожидали, что в преддверии 14 февраля исполнитель обязательно посвятит жене несколько добрых слов в социальных сетях. К тому же, в эту же дату она отмечает день рождения.

Однако накануне Дня влюбленных Дмитрий Маликов выбрал для публикации на своей странице другую. Вместо жены на новом снимке в блоге артиста рядом с ним появилась телеведущая Ольга Картункова. Исполнитель дал понять, что они с актрисой готовят для публики нечто интересное.

"Скоро мы вас удивим!" – подписал кадр певец.

Стоит отметить, такое неожиданное сотрудничество сильно удивило многих поклонников. Пользователи оставили под записью множество восторженных комментариев и заявили, что уже находятся в предвкушении.

"Новая интрига! Отлично, ждем", "Это будет бомба!", "Ого! Вот это коллаборация", – обрадовались фанаты.

Впрочем, пост в честь любимой женщины тоже не заставил себя долго ждать. Сегодня Дмитрий Маликов опубликовал новое видео, на котором запечатлел свою игру на клавишных. Музыкант поздравил почитателей с 14 февраля и нежно признался супруге в любви в ее день рождения.