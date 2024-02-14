Зря прикрывалась: молодой красавец сорвал с Бабкиной одежду

Нельзя не отметить, как хорошо Надежда Бабкина смотрится вместе с харизматичным брюнетом.

Уже много лет публика активно наблюдает как за творчеством певицы, так и за ее личной жизнью. Но, как оказалось, уследить за романтическими приключениями исполнительницы не так-то просто. Последние два десятка лет руководитель вокального ансамбля "Русская песня" состояла в гостевом браке с Евгением Гором. А недавно появились слухи, что Надежда Бабкина снова свободна.

Пока артистка не комментирует информацию, которая ходит на просторах Интернета. Однако некоторые факты говорят сами за себя. Сейчас певица беспокоится не столько о личной жизни, сколько о карьере и профессиональных свершениях. Ранее "Дни.ру" писали, что Бабкина принимает поздравления в новом статусе. А сегодня в социальных сетях появился новый пост, косвенно подтверждающий всеобщие догадки.

Народная артистка России опубликовала в своем телеграм-канале видео, на котором предстала вместе с коллегой по цеху – актером Ильей Ильиных. Артисты вместе играют в спектакле "Бедность не порок" и, судя по всему, состоят в довольно теплых отношениях. По крайней мере, такое впечатление складывается после просмотра ролика.

На видео Бабкина и Ильиных станцевали под русскую народную песню с веселыми улыбками на лицах. На первых кадрах певица предстала в ярком жакете и с платком на плечах. Но, как оказалось, прикрывалась артистка зря. Уже через несколько секунд молодой красавец сорвал с нее деталь одежды и прикрыл аксессуаром камеру. После этого актеры появились в кадре уже в сценических образах.

Остается только догадываться, связывает ли что-то исполнительницу с молодым коллегой за пределами сцены. Но одно ясно наверняка – сейчас Надежда Бабкина полностью увлечена работой.