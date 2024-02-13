"Для меня это тяжело": неплательщица Блиновская взвыла за решеткой

Нервы у создательницы марафонов на пределе. Елена Балиновская не смогла сдержать эмоции после услышанного.

Минувший год для создательницы марафонов стал роковым в ее жизни. Весной правоохранительные органы заинтересовались заработками звезды. В результате знаменитость обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. В конце января знаменитую блогершу отправили в СИЗО. А сегодня стало известно, что Елена Блиновская вызвала за решеткой.

Недавно звезда подала апелляционную жалобу для того, чтобы ее выпустили из СИЗО и вернули обратно под домашний арест. Однако сегодня стало известно, что суд в Москве отклонил просьбу создательницы марафонов. Елена Блиновская не смогла сдержать эмоций от услышанного и расплакалась. Более того, она заявила, что таким образом они наказывают вовсе не нее, а ее несовершеннолетних детей, которые недавно разболелись.

"Для меня это тяжело", – высказалась Елена Блиновская.

Стоит отметить, что создательницу марафонов обвинили в неуплате почти одного миллиарда рублей. В конце января звезду отправили в СИЗО после домашнего ареста. Причина этого в том, что знаменитость нарушила условия домашнего ареста. Елена Блиновская решила провести новогоднюю вечеринку у себя дома. Свою вину блогер не признала.

Ранее "Дни.ру" рассказали, с кем делит камеру СИЗО Елена Блиновская.