Пропавшую Кабаеву заметили с малышом на руках

Знаменитая красавица дала о себе знать после временного отсутствия. Ее снимок с маленьким ребенком вызвал шквал умиления.

Многие звездные леди могут похвастаться большим количеством подписчиков в социальных сетях. Однако далеко не каждую ее многочисленная аудитория всецело поддерживает. Некоторые знаменитости с трудом отбиваются от нападок злопыхателей, которые то и дело оставляют гадкие комментарии и непрошенные советы. К счастью, у любимицы публики Кабаевой такой проблемы нет.

У модели есть тысячи преданных поклонников, которые желают ей всего самого наилучшего и не скупятся на комплименты. Однако своей активностью на просторах Интернета брюнетка их радует не всегда регулярно. Недавно девушка перестала выходить на связь в социальных сетях и публиковать новые записи. А теперь пропавшая знаменитость вернулась в блог с неожиданными кадрами.

Кабаева поделилась в своем телеграм-канале видео, на котором предстала вместе с маленьким ребенком. Заметив звездную красавицу с малышом на руках, некоторые пользователи сильно удивились. Поклонники знают, что у брюнетки подрастают двое детей. Однако младшей наследнице модели уже исполнилось почти два года, а этот малыш выглядит совсем крохой. Поэтому некоторые предположили, что Саша может что-то недоговаривать.

"Это Ева или я что-то пропустила?" – написала одна из пользовательниц.

На вопрос подписчиков Кабаева пока не ответила. Видеоблогер дала поклонникам почву для фантазий и размышлений, но не стала уточнять, откуда у нее на руках появился малыш. Вероятно, брюнетка сфотографировалась с ребенком одной из подруг и подшутила над аудиторией. Или, быть может, она решила скрыть от фанатов радостную новость. Ведь ранее "Дни.ру" писали, что неузнаваемая Кабаева вызвала подозрения о беременности.