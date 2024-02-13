Беда в семье покойного Зайцева: сына дизайнера срочно госпитализировали

Отмечается, что последний год был для наследника Вячеслава Зайцева очень тяжелым.

Легендарный кутюрье покинул нас 30 апреля 2023-го. Меньше чем через три месяца исполнится ровно год со дня кончины модельера, но осознать и принять этот горький факт до сих пор смогли не все. А теперь в семье покойного Вячеслава Зайцева случилась новая беда.

Незадолго до годовщины со дня смерти дизайнера с серьезными трудностями столкнулся его сын Егор. Как пишет Пятый канал, у наследника кутюрье начались проблемы со здоровьем. Выяснилось, что мужчину срочно госпитализировали.

После тревожных новостей на просторах Интернета начали появляться различные догадки и теории. Некоторые заголовки гласили, что сын модельера попал в больницу с коронавирусом. Однако директор агентства моделей Дома моды Вячеслава Зайцева эту информацию опровергла. По ее словам, Егора госпитализировали с анемией.

Приближенная к семье кутюрье убеждена, что основной причиной проблем со здоровьем стала травля, которая обрушилась на мужчину в последний год. Кроме того, как напомнила директор, Егор испытал глубокое личное горе, потеряв отца. А теперь, когда все вопросы с наследством были решены, он смог наконец позаботиться о себе и обратиться в медицинское учреждение.

Собеседница уточнила, что сыну Вячеслава Зайцева сделали переливание крови. По ее словам, помощь врачей была необходима наследнику покойного модельера. Но сейчас, к счастью, причин для беспокойства нет.

"Насколько я понимаю, его жизни ничего не угрожает", – заявила директор.



А ранее "Дни.ру" писали, что сын "абсолютно недееспособного" Вячеслава Зайцева борется за наследство модельера.