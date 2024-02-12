"Зачем вы ломаете жизнь?": Собчак завопила из-за решения суда

Ксения Собчак взвыла из-за несправедливости.

За свою карьеру блондинка регулярно становилась героиней разборок и обсуждений. Но один из самых громких скандалов с ее участием разгорелся осенью 2022 года. Именно тогда стало известно об аресте директора холдинга журналистки. А следом в СИЗО оказались еще двое сотрудников Ксении Собчак.

Членов команды телеведущей обвинили в том, что они вымогали 11 миллионов рублей у главы "Ростеха". Это громкое дело обсуждала вся страна, поэтому Собчак не удалось избежать пристальных, а порой и осуждающих взглядов. Некоторые набросились на блондинку с критикой, решив, что она поставила сотрудников под удар, чтобы избежать наказания. Однако журналистка уверяла, что не имеет отношения к случившемуся.

Как бы там ни было, на последнем заседании по делу Ксения Собчак не присутствовала. На нем Кириллу Суханову, Ариану Романовскому и Тамерлану Бигаеву вынесли приговор. Как писали "Дни.ру" ранее, согласно решению суда, первый проведет за решеткой 7,5 лет, а второй и третий – на шесть месяцев меньше. Бывшая работодательница сочла приговор слишком суровым и эмоционально высказалась в социальных сетях.

Журналистка опубликовала в личном блоге несколько постов. В них экс-звезда "Дома-2" буквально завопила из-за решения суда. Знаменитость назвала приговор несправедливым и отметила, что сделала все возможное для его смягчения.

"Я выполнила все, все договоренности, чтобы было смягчение. Зачем вы ломаете жизнь людям? За что?" – возмутилась Ксения Собчак.

Кроме того, телеведущая отметила, что у ее отсутствия в зале заседания были причины. По словам журналистки, она не пришла в суд по просьбе Суханова. Также Ксения Собчак добавила, что рассчитывает на апелляцию.