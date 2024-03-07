Наши бабушки ухаживали за волосами именно так! / Уход за волосами из 60-х / Советы для роста волос

В советское время не было большого многообразия средств для волос – даже шампунь порой было сложно достать. Как же женщины ухаживали за шевелюрой?

Советское время – это время дефицита многих товаров. Не было такого, как сейчас, количества бальзамов, масок, шампуней и прочего. Часто женщины придумывали что-то из подручных средств: мыли волосы яичными желтками, полоскали раствором уксуса. В женских журналах советского времени выходили статьи на эту тему, потому что дамы в большинстве своем не знали основных правил ухода за шевелюрой.





РАСЧЕСЫВАНИЕ

Специалисты того времени настаивали не только на использовании гребня для волос, но и подчеркивали, что необходимо дополнительно очищать волосы щеткой из щетины. Поглаживание такой щеткой не только помогало очищать волосы, но и улучшало кровоснабжение волосяных луковиц.







МЫТЬЕ ВОЛОС

Дерматологи и трихологи того времени советовали мыть волосы не чаще одного раза в неделю горячей водой с мылом во избежание высушивания кожи головы. Хотя, конечно, мыло тоже весьма сушит волосы по сравнению с сегодняшними более мягкими средствами.

Для мытья волос наши бабушки в основном использовали детское или банное мыло. Хозяйственное мыло брали редко, ведь оно содержит много щелочи. Однако такие случаи тоже не были исключением.





ЗАВИВКА И ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС





Врачи и эксперты женских журналов в советское время рекомендовали не злоупотреблять горячей завивкой и краской для волос. Специалисты считали, что это ведет к сухости кожи головы.

Волосы, которые отличались сильной сухостью, специалисты рекомендовали мыть реже. Вместо мыла красавицы из Советского Союза иногда применяли порой скисшее молоко.









ДЛЯ БЛЕСКА ВОЛОС



Для того чтобы сохранить блеск и эластичность волос, наши бабушки и мамы смазывали сухие волосы разнообразными жирами. Для этих целей хорошо подходит касторовое или репейное масло. Сейчас можно взять и кокосовое — оно очень популярно в косметологии. Процедуру проводили при помощи гребня. На него накладывали вату, смоченную в масле, и таким образом расчесывали волосы. Выдерживали пару часов и смывали с помощью мыла.







СРЕДСТВА ОТ ПЕРХОТИ





С такой неприятностью, как перхоть, наши бабушки и мамы боролись с помощью расчесок и специальных масок и растворов.





№ 1 Советские дерматологи рекомендовали ежедневно расчесывать волосы редким, а затем частым гребнем. Кроме того, волосы и кожу головы необходимо было, по словам врачей, тщательно чистить щеткой.





№ 2 Для борьбы с перхотью рекомендовали втирать в кожу головы жиры до мытья волос. Был известен, например, такой состав: 40 граммов касторового масла, 60 граммов вазелинового масла, 4–5 граммов керосина. Его наносили за сутки до предполагаемого посещения бани или ванны. Перед мытьем, чтобы удалить отставшие чешуйки, следует прочесать волосы гребнем, между зубцами которого положена вата.





№ 3 Также для того, чтобы избавиться от перхоти, красавицы времен СССР перед мытьем втирали в кожу головы раствор питьевой соды (1 чайную ложку на стакан кипяченой воды). Втирание надо производить ватным тампоном. Полезно также втирать простоквашу примерно за полчаса до мытья головы. Это тоже хорошо увлажняет кожу головы, снимает зуд и позволяет избавиться от перхоти.



