32 года назад ушла голливудская звезда и певица Марлен Дитрих. В день памяти артистки "Дни.ру" объясняют одно из ее высказываний, которое сегодня касается каждого.

"Так просто быть добрым. Нужно только представить себя на месте другого человека, прежде чем начать его судить," – этот лайфхак Марлен Дитрих на каждый день звучит как лозунг.

Два небольших, но мощных предложения — настоящий апогей мудрости, о котором многие забывают. Очень нужные слова изрекла легенда Голливуда и оставила для нас, чтобы сделали выводы. Речь идет о связующем звене человеческих отношений – эмпатии.

Ключ к доброте

Способны ли вы понимать и разделять чувства другого человека? Пытались ли взглянуть на ситуацию его глазами? А ведь именно эмпатия является ключом к доброте, состраданию и толерантности. Достаточно усмирить внутреннее "эго", чтобы объективно воспринимать действительность.

Марлен Дитрих: пример сострадания

Марлен Дитрих, известная не только своим талантом, но и активной гражданской позицией, была чутким и неравнодушным человеком. Во время Второй мировой войны актриса выступала перед солдатами союзных войск, поддерживала беженцев и боролась за справедливость. Ее действия были продиктованы глубоким пониманием страданий других людей и желанием помочь.

Как развить эмпатию?

Это постоянный процесс, требующий усилий и внимания. Предлагаем несколько способов, которые помогут вам стать эмпатичными.

Активное слушание. В разговоре сосредоточьтесь на том, что говорит собеседник. Попытайтесь понять не только слова, но и эмоции, которые стоят за ними.

Чтение классической художественной литературы. Произведения Льва Толстого, Федора Достоевского, Томаса Манна, Чарльза Диккенса позволяют проникнуться идеей единства всего человечества.

Путешествия. Знакомство с новыми локациями, культурами и людьми расширяет кругозор, что дает возможность оценить мир с разных точек зрения. Начните с маленького провинциального городка, как Вологда, где живет простой и отзывчивый народ, или сразу отправляйтесь на Камчатку, где спят вулканы и бурлит Тихий океан.

Проявление щедрости. Делать нужные подарки близким и безвозмездно помогать живым существам – это прекрасный путь к развитию лучших качеств личности.

Доброта меняет мир

Равнодушие к чужим проблемам — пережиток прошлого. Сегодня доброта становится незаменимой энергией, которая способна привести человечество к всеобщему счастью. Проявляя эмпатию и сострадание, мы создаем атмосферу доверия и единства.