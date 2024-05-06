Так просто быть добрым: лайфхак Марлен Дитрих на каждый день

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Понедельник 6 мая

03:44Агрессия и хейт: почему и как они возникают у людей 00:03Так просто быть добрым: лайфхак Марлен Дитрих на каждый день 16:25Ирина Салтыкова отмечает 58-летие: вспоминаем, как менялась поп-звезда 90-х 10:14Практика прощения: как научиться прощать себя и других за совершенные ошибки? 06:37Райан Гослинг назвал роль, за которую ни за что не возьмется 00:065 книг, вокруг которых не затихают дискуссии и споры 22:14Кравец дала полезные советы по грамотному выходу из строгого Пасхального Поста 16:3895 лет назад родилась Одри Хепберн: вспоминаем, в чем была уникальность культовой актрисы 12:06Страстная суббота 4 мая: какие традиции и приметы есть накануне Пасхи 10:05Лучшие способы путешествовать с ограниченным бюджетом 06:17Исчезновению Бритни Спирс на фоне слухов о банкротстве найдено объяснение 03:10Сила в наших руках: мудрый совет Одри Хепберн ждет применения 00:21Наталья Варлей поделилась любимым простым рецептом монастырского кулича к Пасхе 20:3862-летняя Сябитова откровенно рассказала о сознательном отказе от интима и одиночестве 20:05Bestune T77: китайский кроссовер с немецким привкусом 19:05Николай Носков госпитализирован в Москве из-за обострения пневмонии 18:31Адвокат Ефремова назвал смертельное заболевание единственным шансом актера на УДО 16:51Узнавшая о беде Кудрявцева молит о помощи для Волочковой 15:50Попавшая на больничную койку Виктория Боня назвала срок своей жизни 14:56Собянин: В этом году в Москве построят и реконструируют 15 спортивных объектов 14:15Тест для знатоков кино СССР: cможете набрать 7 правильных ответов? 13:54Куда сходить в Москве: афиша с 5 по 15 мая 13:33Сергей Собянин рассказал о цифровизации системы здравоохранения 10:53"Любовь творит чудеса": Екатерина Гусева спелась с иностранцем 09:23Конкин готов простить сына при 1 условии: Семейная драма продолжается 06:0139 лет Даниле Козловскому: харизма, талант и путь к вершинам 03:32Что действительно стоит дарить мужчине – советует психолог Белявская 00:02Как восстановить старые семейные снимки при помощи нейросетей 20:08Загнанная в угол Васильева не стала отрицать вскрывшиеся данные об изменах 18:41Бари Алибасов использовал двойников солистов группы "На-На", чтобы больше зарабатывать 17:12Певица Жасмин подарила сыну на свадьбу роскошную квартиру в Москве 16:40Браво: крошка-дочь Игоря Николаева разгромила российский шоу-бизнес 16:09Вдова Юдашкина ревет от горя: Пусто на земле одной 12:29Тест: определите название фильма СССР по кадру с ребенком 10:53За стеной ада: "оскароносный" фильм о концлагере дошел до российского зрителя 10:25"У меня еще есть шансы": 86-летний Николай Дроздов надеется на врача 08:21"Санкций не боюсь": королева немецкой оперной сцены выступила с Башметом в Ярославле 06:16Да Винчи, Айвазовский, Лазарев, Плисецкая, Юдашкин: 2 мая уходят гении 03:08Padron: чего ждать москвичам от пиренейской кухни 00:09Время беспощадно: вы не узнаете главных звезд СССР на фото 00:07Подарившая Топалову двоих детей Тодоренко сообщила о расставании 17:08Рок судьбы: Гузеева, Королева, Орбакайте, Андрейченко маются всю жизнь? 10:08Музыкальный тест: вспомните культовые песни СССР по 1 строчке 04:27"Невеста": фанаты обсуждают видео влюбленной Ирины Пеговой 03:17Врач Бакуменко объяснила, как устранить проблему мокрых подмышек 02:59"Ребенок в шоке": прилетевшая из Монако дочь Бони впервые попала в метро 00:16Как тяжелобольной Кейт Миддлтон удалось превзойти принцессу Диану в глазах общественности 18:17Как избавиться от одиночества? Далай-лама XIV дал указание 18:13ТЕСТ: вспомните название кино СССР по одному кадру с парой 15:09Грязно унизивший россиян Лисовец поставил народу 10 условий
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Так просто быть добрым: лайфхак Марлен Дитрих на каждый день

Так просто быть добрым: лайфхак Марлен Дитрих на каждый день
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32 года назад ушла голливудская звезда и певица Марлен Дитрих. В день памяти артистки "Дни.ру" объясняют одно из ее высказываний, которое сегодня касается каждого.

"Так просто быть добрым. Нужно только представить себя на месте другого человека, прежде чем начать его судить," – этот лайфхак Марлен Дитрих на каждый день звучит как лозунг.

Два небольших, но мощных предложения — настоящий апогей мудрости, о котором многие забывают. Очень нужные слова изрекла легенда Голливуда и оставила для нас, чтобы сделали выводы. Речь идет о связующем звене человеческих отношений – эмпатии.

Кадр YouTube / @centralnoetelevidenie

Ключ к доброте

Способны ли вы понимать и разделять чувства другого человека? Пытались ли взглянуть на ситуацию его глазами? А ведь именно эмпатия является ключом к доброте, состраданию и толерантности. Достаточно усмирить внутреннее "эго", чтобы объективно воспринимать действительность.

Марлен Дитрих: пример сострадания

Марлен Дитрих, известная не только своим талантом, но и активной гражданской позицией, была чутким и неравнодушным человеком. Во время Второй мировой войны актриса выступала перед солдатами союзных войск, поддерживала беженцев и боролась за справедливость. Ее действия были продиктованы глубоким пониманием страданий других людей и желанием помочь.

Кадр YouTube / @SMOTRIM_KULTURA

Как развить эмпатию?

Это постоянный процесс, требующий усилий и внимания. Предлагаем несколько способов, которые помогут вам стать эмпатичными.

  • Активное слушание. В разговоре сосредоточьтесь на том, что говорит собеседник. Попытайтесь понять не только слова, но и эмоции, которые стоят за ними.
  • Чтение классической художественной литературы. Произведения Льва Толстого, Федора Достоевского, Томаса Манна, Чарльза Диккенса позволяют проникнуться идеей единства всего человечества.
  • Путешествия. Знакомство с новыми локациями, культурами и людьми расширяет кругозор, что дает возможность оценить мир с разных точек зрения. Начните с маленького провинциального городка, как Вологда, где живет простой и отзывчивый народ, или сразу отправляйтесь на Камчатку, где спят вулканы и бурлит Тихий океан.
  • Проявление щедрости. Делать нужные подарки близким и безвозмездно помогать живым существам – это прекрасный путь к развитию лучших качеств личности.

Фото: dashkabudich / pixabay.com

Доброта меняет мир

Равнодушие к чужим проблемам — пережиток прошлого. Сегодня доброта становится незаменимой энергией, которая способна привести человечество к всеобщему счастью. Проявляя эмпатию и сострадание, мы создаем атмосферу доверия и единства.

Помните слова Марлен Дитрих: быть добрым просто. Начните с себя, и мир вокруг вас обязательно изменится.

ДНИ в Telegram

6 мая 2024, 00:03
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Фоторепортаж

13 добрых историй, которые помогут вам не терять веру в человечество

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