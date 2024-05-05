Ирина Салтыкова отмечает 58-летие: вспоминаем, как менялась поп-звезда 90-х

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Воскресенье 5 мая

16:25Ирина Салтыкова отмечает 58-летие: вспоминаем, как менялась поп-звезда 90-х 10:14Практика прощения: как научиться прощать себя и других за совершенные ошибки? 06:37Райан Гослинг назвал роль, за которую ни за что не возьмется 00:065 книг, вокруг которых не затихают дискуссии и споры 22:14Кравец дала полезные советы по грамотному выходу из строгого Пасхального Поста 16:3895 лет назад родилась Одри Хепберн: вспоминаем, в чем была уникальность культовой актрисы 12:06Страстная суббота 4 мая: какие традиции и приметы есть накануне Пасхи 10:05Лучшие способы путешествовать с ограниченным бюджетом 06:17Исчезновению Бритни Спирс на фоне слухов о банкротстве найдено объяснение 03:10Сила в наших руках: мудрый совет Одри Хепберн ждет применения 00:21Наталья Варлей поделилась любимым простым рецептом монастырского кулича к Пасхе 20:3862-летняя Сябитова откровенно рассказала о сознательном отказе от интима и одиночестве 20:05Bestune T77: китайский кроссовер с немецким привкусом 19:05Николай Носков госпитализирован в Москве из-за обострения пневмонии 18:31Адвокат Ефремова назвал смертельное заболевание единственным шансом актера на УДО 16:51Узнавшая о беде Кудрявцева молит о помощи для Волочковой 15:50Попавшая на больничную койку Виктория Боня назвала срок своей жизни 14:56Собянин: В этом году в Москве построят и реконструируют 15 спортивных объектов 14:15Тест для знатоков кино СССР: cможете набрать 7 правильных ответов? 13:54Куда сходить в Москве: афиша с 5 по 15 мая 13:33Сергей Собянин рассказал о цифровизации системы здравоохранения 10:53"Любовь творит чудеса": Екатерина Гусева спелась с иностранцем 09:23Конкин готов простить сына при 1 условии: Семейная драма продолжается 06:0139 лет Даниле Козловскому: харизма, талант и путь к вершинам 03:32Что действительно стоит дарить мужчине – советует психолог Белявская 00:02Как восстановить старые семейные снимки при помощи нейросетей 20:08Загнанная в угол Васильева не стала отрицать вскрывшиеся данные об изменах 18:41Бари Алибасов использовал двойников солистов группы "На-На", чтобы больше зарабатывать 17:12Певица Жасмин подарила сыну на свадьбу роскошную квартиру в Москве 16:40Браво: крошка-дочь Игоря Николаева разгромила российский шоу-бизнес 16:09Вдова Юдашкина ревет от горя: Пусто на земле одной 12:29Тест: определите название фильма СССР по кадру с ребенком 10:53За стеной ада: "оскароносный" фильм о концлагере дошел до российского зрителя 10:25"У меня еще есть шансы": 86-летний Николай Дроздов надеется на врача 08:21"Санкций не боюсь": королева немецкой оперной сцены выступила с Башметом в Ярославле 06:16Да Винчи, Айвазовский, Лазарев, Плисецкая, Юдашкин: 2 мая уходят гении 03:08Padron: чего ждать москвичам от пиренейской кухни 00:09Время беспощадно: вы не узнаете главных звезд СССР на фото 00:07Подарившая Топалову двоих детей Тодоренко сообщила о расставании 17:08Рок судьбы: Гузеева, Королева, Орбакайте, Андрейченко маются всю жизнь? 10:08Музыкальный тест: вспомните культовые песни СССР по 1 строчке 04:27"Невеста": фанаты обсуждают видео влюбленной Ирины Пеговой 03:17Врач Бакуменко объяснила, как устранить проблему мокрых подмышек 02:59"Ребенок в шоке": прилетевшая из Монако дочь Бони впервые попала в метро 00:16Как тяжелобольной Кейт Миддлтон удалось превзойти принцессу Диану в глазах общественности 18:17Как избавиться от одиночества? Далай-лама XIV дал указание 18:13ТЕСТ: вспомните название кино СССР по одному кадру с парой 15:09Грязно унизивший россиян Лисовец поставил народу 10 условий 10:03Совсем как люди: милые обезьянки лопают вкусняшки из ведра (видео) 06:03Как путешествовать с детьми: советы и рекомендации
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Ирина Салтыкова отмечает 58-летие: вспоминаем, как менялась поп-звезда 90-х

Ирина Салтыкова отмечает 58-летие: вспоминаем, как менялась поп-звезда 90-х
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Ирина Салтыкова является одной из самых красивых певиц России. Поп-дива достигла пика популярности в последнем десятилетии ХХ века.

Начав свой путь в группе "Мираж", она быстро стала известной благодаря своему яркому имиджу и хитам. После короткой карьеры в коллективе, Ирина решила начать сольную карьеру.

Ее дебютный альбом и песня "Серые глаза" сделали ее настоящим секс-символом страны. Она стала известна своим стильным образом, включая яркий макияж и смелые наряды. Ее клипы были популярны и завоевали сердца многих поклонников.

В 90-е годы и начале 2000-х Ирина переживала личные и карьерные трудности, но несмотря на это, она продолжала радовать публику новыми хитами. Ее участие в журнале Playboy и роль в фильме "Брат-2" добавили ей еще большую известность.

Сегодня Ирина Салтыкова продолжает заниматься музыкой, работая над совместным проектом с дочерью. Она изменила свой стиль на более романтичный и женственный, сохраняя при этом свою неповторимую индивидуальность. Салтыкова придает большое значение уходу за собой и здоровому образу жизни, отказываясь от пластических операций и признавая, что ее красоту поддерживают хорошие гены и правильный уход.

Ирина Салтыкова — яркая личность российской эстрады. Карьера артистки и стиль эволюционировали со временем, но оставались всегда запоминающимися и востребованными.

ДНИ в Telegram

5 мая 2024, 16:25
Ирина Салтыкова. Кадр: YouTube-канал "Алена, блин!"
Дни.ру✓ Надежный источник

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