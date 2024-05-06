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Понедельник 6 мая

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Агрессия и хейт: почему и как они возникают у людей

Агрессия и хейт: почему и как они возникают у людей
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Для того чтобы столкнуться с хейтом и агрессией, необязательно быть блогером с большой аудиторией.

Иногда для этого достаточно тихо жить полноценной и счастливой жизнью. Клинический психолог Юлия Лубенская рассказала “Дни.ру”, почему завистники стремятся задеть успешных людей, и что можно с этим сделать.

В повседневной жизни всегда найдутся те, кому наши карьерные успехи кажутся удачей или стечением обстоятельств. А машина, купленная на честно заработанные деньги — явным влиянием богатого партнера или родителей. Все потому, что для тех, кто ничего не добился в жизни, чужое благополучие — это триггер…

Что такое триггеры и какие они бывают?

Триггер (от англ. — “спусковой крючок”) — это ситуации, предметы, темы, места, в общем все что угодно, что вызывает у человека бурную эмоциональную и/или поведенческую реакцию. Причем реакция может быть как положительной, так и отрицательной.

Допустим, реклама приютов для животных — это триггер для зоозащитников, и тех, кто любит питомцев. Слезливые мелодрамы — для тех, кто жаждет, но недополучает романтики в своей жизни. Большинство маркетологов играет на этих “крючках”, или человеческих слабостях, чтобы продать определенный продукт или привлечь внимание к проблеме.

Но триггеры также могут быть связаны с психологическими травмами. Например, тех, кто вырос или живет в бедности, задевает чужое показное богатство или взяточничество. А тех, кто пережил насилие, пугают агрессивные проявления других людей. Триггеры, связанные с травмой или ощущением собственной неполноценности, заставляют комментаторов язвительно высказывать свое мнение и высмеивать посты. Также “крючки” провоцируют родственников и знакомых тайно обсуждать и осуждать чей-то образ жизни.

Чтобы понять, что вас триггерит (то есть цепляет), ответьте себе на несколько вопросов:

● Какие посты в соцсетях вызывают у вас положительные или отрицательные эмоции?

● Какое поведение или проявление побуждает вас высказать свое мнение, сделать также, возмутиться или восхититься?

● За кем вы с интересом наблюдаете? А кто вас раздражает, но вы не отписываетесь?

Именно триггеры заставляют проявлять агрессию, ненависть и зависть по отношению к знакомым, незнакомым и родным людям.

Какие бывают хейтеры?

Существует две группы хейтеров:

1. Те, кто хочет так же, как вы, но не высказывает недовольство, а вдохновляется и идет к мечте. Эти люди видят цель и имеют достаточно ресурсов для ее достижения, хоть, возможно и не осознают этого.

2. Те, кто злится, брызжет ядом, делает колкие замечания, пишет злобные комментарии, пытается обесценить то, что вы имеете и можете. Такие личности не делают выводов и не развиваются, а просто стоят на месте. У этой группы лиц за чувством раздражения, желанием писать и говорить гадости, кроется множество собственных страхов, полное самообесценивание.

Простой пример: в интернете опубликована любительская запись начинающей певицы. В комментариях пользователи критикуют наряд девушки, ее голос, песню, вступительную речь, какие-то факты из жизни, которые назвал ведущий. В общем, упражняются в остроумии. Но на самом деле все они не набрались бы смелости даже подать заявку на шоу. Все потому, что их съедают комплексы по поводу внешности, таланта, харизмы, удачи и многого другого.

Или ещё пример: женщина, которая раньше работала на рядовой должности, ни с того, ни с сего стала заместителем директора. По коллективу сразу же поползли слухи на тему связи с самим директором, меняется отношение к коллеге. Но никто не видел, как новая управляющая работала сверхурочно, повышала квалификацию, изучала новые навыки и предлагала эффективные стратегии развития компании.

Завистники и сплетники просто не позволяют себе того, что могут и имеют триггерящие их люди. Они не берут ответственность за свою жизнь и не готовы прикладывать усилия для своего благополучия, поэтому так рвутся осуждать других.

Не зря говорят: “Если вас что-то цепляет, значит из вас что-то торчит”. И это что-то — всегда проход к вашим ресурсам.

Главный признак хейтера

Вы наверняка обращали внимание, что хейтеры, которые критикуют других, сидят в основном с закрытых аккаунтов, у них нет фотографий, или же они не дают другим на себя посмотреть. На логичное замечание из серии “не нравится — не смотри, отпишись” они отвечают, что в интернете существует свобода слова. Но при этом они защищаются от возможной критики в их сторону, иначе зачем им приватные аккаунты и анонимность…

В этом прослеживается личный запрет на самопроявление, который легко можно обнаружить и проработать с психотерапевтом. С таким подходом в мире стало бы на десятки тысяч больше талантливых людей.

Еще одна причина зависти — красивое тело. Те, кто триггерится с фотографий спортивных юношей и девушек, явно недоволен своими параметрами. Но если бы работа с психологом все же произошла, негативные люди стали бы больше любить свое тело таким, какое оно есть сейчас. А с таким настроем легко менять свой образ жизни, худеть или набирать вес, качать подтянутое тело, и так же не стесняться его показывать, ведь это стоило больших трудов.

Что делать с хейтерами?

Осознать, что ими движет, и искренне посочувствовать. Ведь если вам кто-то завидует, значит, этот человек не может быть с вами на одном уровне и выше. В таком случае срабатывает эффект “ведра с крабами” — это когда менее успешное окружение пытается обесценить достижения тех, кто добился большего. Получается так: “если я не могу расти, значит, опущу другого”.

Помните: для того, чтобы угодить всем на свете, нужно ничего не делать. Бороться с чужим недовольством не нужно, просто продолжайте двигаться в своем темпе и исключите завистников из круга общения.

ДНИ в Telegram

6 мая 2024, 03:44
Фото: Freepik
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