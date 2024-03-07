Тест к юбилею кинокартины "Женитьба Бальзаминова" / киностудия "Мосфильм"

Фильму Константина Воинова "Женитьба Бальзаминова" исполняется 60 лет. Давайте проверим, хорошо ли вы его помните.

Фильм о мечтающем жениться по расчету мелком чиновнике Бальзаминове – один из самых любимых у зрителей нескольких поколений. Его снимали на старых улицах Суздаля и Владимира. А в ролях – все звезды отечественного кино. Тут и Людмила Гурченко, и Георгий Вицин, и Нонна Мордюкова. и Екатерина Савинова, и Наталья Крачковская, и Надежда Румянцева. Это легкая, светлая, добрая и смешная картина, которую можно смотреть бесконечно. Как и цитировать ее.

Хорошо ли помните ее героев картины и их слова? Давайте проверим с помощью короткого теста для киноманов!