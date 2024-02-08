Унижал и дрессировал: пережившая ад Чехова решилась на правду

Анфиса Чехова призналась, что издевательства от отца в детстве сказались на ее будущем.



В эфире телеканала "Россия-1" в рамках ток-шоу "Жизнь и судьба" Анфиса Чехова поделилась личными переживаниями. 46-летняя телеведущая рассказала о сложных взаимоотношениях с отцом, отметив, что теплоты и душевной близости между ними никогда не было. Воспитание отца оказалось довольно жестким, вплоть до унижений и строгой дисциплины, что сформировало у нее определенный "образ" будущего спутника жизни.

Анфиса Чехова осознала суровую действительность после инцидента с партнером, который оставил ее не только с физическими, но и с эмоциональными шрамами: "Мир вокруг меня кардинально изменился после того, как я испытала насилие", – откровенничает знаменитость. Это стало толчком для ее первого визита к психотерапевту. Анфиса ожидала понимания и сочувствия со стороны специалиста, но получила лишь "философский" урок. По словам Чеховой, специалист дал ей понять, что человек сам несет ответственность за свои выборы.









Пережившая ад Чехова решилась на правду. В ходе диалога с Борисом Корчевниковым, ведущим ток-шоу, Анфиса заявила, что в детстве она была убеждена в безнравственности своего отца: "Он где-то унижал, где-то дрессировал ", – заявила телеведущая. Звезда испытывала к нему отвращение и прекратила всякое общение, как только представилась такая возможность.





В дальнейшем Анфиса сама увлеклась психологией и даже получила диплом. Артистка пришла к выводу, что осуждение родителей зачастую оказывается бесполезным, так как их поведение и характер закладывались предыдущими поколениями. Согласно позиции Анфисы Чеховой, отрицание семейных связей и бесконечные упреки лишь усугубляют положение.