"Это не прекращается": дрыгающийся Корчевников передал новость с того света

Зрители передачи "Жизнь и судьба" не сразу привыкли к изменениям в поведении ведущего. Состояние Бориса Корчевникова вызывает у них сочувствие и сожаление.

Сегодня российское телевидение сложно представить без этого человека. Он построил карьеру на экранах как журналист и запомнился публике как артист, умеющий тонко чувствовать свою аудиторию. Из-за недуга Борис Корчевников использует слуховой аппарат, когда берет интервью на телеканале "Россия 1", а также читает слова по титрам.

С 2022 года знаменитый мужчина ведет шоу "Жизнь и судьба". Грандиозный успех проекту приносят трогательные истории героев и разговоры, которые заводит с гостями Борис Корчевников. Он мастерски управляет языком тела, успевая и посмеяться, и погрустить, и подрыгаться за короткий съемочный период.

Премьера программы состоялась всего пару лет назад, но за это время в ее студии побывали многие влиятельные персоны. Борис Корчевников всегда демонстрировал запредельную эмпатию к собеседникам и задавал настроение публике.

В свежем выпуске шоу "Жизнь и судьба" появилась актриса Наталья Гвоздикова, которую ведущий щедро одарил вниманием, располагая к беседе. Под конец звезда заговорила о внезапном уходе своего мужа, артиста Евгения Жарикова. Слова женщины вызвали у ведущего шквал эмоций.

Борис Корчевников сделал вывод, что между супругами возникла настоящая любовь, над которой не властна даже смерть. Он восхитился неугасающими чувствами и вдруг заявил Наталье Гвоздиковой, что ее муж делает на том свете.

"Мне кажется, это не прекращается. Такая любовь не перестает вместе с уходом человека. Он и сейчас, будучи там, это говорит, что он вас любит", – причудливо передал новость Борис Корчевников.

Отвечая на вопрос ведущего, Гвоздикова подтвердила, что ее отношение к мужу действительно осталось прежним после его ухода. По словам актрисы, она по-прежнему разговаривает с любимым, словно он рядом, и отмечает с сыном все важные семейные праздники.

А ранее "Дни.ру" писали, что тяжелобольной Борис Корчевников начал вести шоу в лежачем положении.