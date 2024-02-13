От уголовки до тайных родов: самые громкие фейки о дочери Маликова

Сегодня, 13 февраля, Стефания Маликова отмечает день рождения. Девушке исполнилось 24 года, а значит, ее полная приключений и событий жизнь только начинается. Несмотря на это, за спиной у наследницы певца уже множество слухов.

К семье знаменитого артиста Дмитрия Маликова всегда было приковано повышенное внимание общественности. Но особенно пристально публика следила за каждым шагом и действием его наследницы Стефании. Дочь исполнителя выросла настоящей красавицей и гордостью своих родителей. Но какой бы примерной представительницей звездной фамилии девушка ни была, о ней регулярно распускали нелицеприятные сплетни. "Дни.ру" собрали самые громкие фейки о дочери Дмитрия Маликова.

Уголовка за осквернение могилы Высоцкого

Пару лет назад на просторах Интернета появилась информация, якобы Стефанию Маликову отправили в тюрьму. Недобросовестные люди писали, что девушка осквернила могилу Владимира Высоцкого в приступе шизофрении и понесла за это наказание. Разумеется, эти слухи оказались ложью. Вскоре Дмитрий Маликов опроверг жуткую выдумку, записав видеообращение.

Тайные роды

В 2018 году страну поразила новость о том, что Дмитрий Маликов стал отцом во второй раз. Певец сообщил, что его сын Марк появился на свет благодаря суррогатной матери. Однако словам исполнителя поверили не все. Некоторые решили, что мальчика на самом деле родила дочь артиста, которой к тому моменту уже исполнилось 18 лет, и начали распространять в Сети теории на эту тему. По мнению сплетников, отцом ребенка мог стать ее бывший возлюбленный Леонид Груздев.

Роскошная свадьба

Как известно, к своим 24 годам Стефания Маликова пока не успела надеть подвенечное платье. Однако сплетники уже давно пытаются выдать завидную невесту замуж. Некоторое время на просторах Интернета ходили слухи, будто девушка на широкую ногу отпраздновала роскошную свадьбу с неким возлюбленным. Впрочем, реальных доказательств этой информации сплетники так и не привели. Более того, ее не подтвердила семья Дмитрия Маликова.

Убыточный бизнес и долги

Один из последних фейков о наследнице артиста распространился в Сети в минувшем году. На просторах Интернета писали, что Стефания Маликова открыла собственный бренд одежды "Дрессбайстеша", но якобы не справилась с бизнесом. Утверждалось, мол дело оказалось убыточным и принесло девушке множество проблем. Например, по словам сплетников, на нее якобы подали в суд из-за долгов. Однако эти нелицеприятные слухи опровергла супруга Дмитрия Маликова.