Золотое молоко: что это за чудо-напиток и почему его так полезно пить? / Простой рецепт

Золотое молоко – напиток, который славится своими чудодейственными свойствами. Многие врачи, пропагандирующие здоровый образ жизни, утверждают, что это питье – настоящая кладезь полезных веществ. Давайте разбираться!

"Золотое молоко" пришло к нам из мира аюрведы. Готовится оно из самого обыкновенного коровьего молока с добавлением нескольких ложек куркумы. О том, что молоко – продукт полезный, все знают уже давно. А вот про чудодейственные свойства оранжевой специи большинство людей узнали относительно недавно. Редакция "Дни.ру" рассказывает читателям, чем же полезно "золотое молоко" и почему так важно его пить.





Большое количество исследований уже доказали, что этот чудо-напиток имеет множество полезных свойств. Он, например, обладает противовоспалительными и противомикробными свойствами и используется как антиоксидант. "Золотое молоко", по мнению ученых, борется с распространением псориаза и атопического дерматита, а также благоприятно воздействует на лечение акне.





Помимо прочего, частое потребление молока с куркумой может помочь справиться с проблемами ЖКТ и предупредить развитие язвы. "Золотое молоко", возможно, еще и помогает в борьбе с простудой, диабетом 2-го типа, депрессией и даже раковыми заболеваниями. Правда, научно на сегодняшний день это не доказано. Рассказываем, как правильно готовит ь этот чудо-напиток.





Фото: Freepik.com

Чтобы приготовить "золотое молоко" вам понадобится:

250 мл. молока

1 ч.л. порошка куркумы

0,5 ч.л. корицы (молотой)

0,5 ч.л. имбиря (молотого или натертого)

Мед (по желанию)





1. В небольшой кастрюле смешайте все ингредиенты, кроме меда. Доведите смесь до кипения, после чего убавьте огонь и варите примерно 5 минут. Молоко должно стать золотистого цвета.