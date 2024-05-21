SOS: Алферова бьет тревогу из-за состояния дочери

Звезда выложила в Telegram-канале пост с двумя фотографиями одновременно. На первой из них – завтрак. На второй – табличка с призывом "SOS".

Завтрак в творческой семье Алферовой и Бероева всегда был отдельной традицией, и обязанность по его приготовлению от Ксении и Егора переняла дочь звездных родителей Анастасия. "Очень вкусно, полезно и симпатично", — оценила хозяйский опыт наследницы Алферова, которая, как и Бероев, гордится дочкой.

Однако сейчас мама юной хозяйки встревожена из-за недостатков в образовательной системе РФ и экзаменационного периода в жизни наследницы. Она не понимает, почему и зачем существуют вдвойне жесткие "компьютерные" требования, когда Анастасия сдает школьные предметы, получает отметки в аттестат и находится в подвешенном стрессовом состоянии.

"Отвезла ее на экзамен по Английскому языку. ОГЭ сдает. А экзамены — это отдельная тема. Экзамен– это всегда стресс. А сейчас это стресс вдвойне. Поскольку устроены они совсем не по-человечески", — отметила Алферова.

"Экзамены устные ты сдаешь не человеку, а компьютеру. На всех экзаменах включены таймеры, ты должен уложиться в определенное время. Паузы на "подумать" нет", — бьет тревогу звездная мама.

"Меня поразило требование к написанию сочинений, например. Определено количество знаков. Напишешь больше — не примут. Но это же сочинение! Это творческий продукт — оно не может укладываться в знаки!" — возмутилась Ксения из-за ОГЭ.

"Кого делают из наших детей?! Точно не людей! Каких-то управляемых роботов. Человеческое из системы нашего недообразования вымывается стремительно. Зачем? Почему? Кому это выгодно?" — ратует за права человека жена Бероева.

Именно поэтому звезда и добавляет слово SOS в Telegram. Ксения отказывается мириться с таймером на испытаниях и предлагает людям подумать над вопросом о том, кто является инициатором, который дает "указания, инструкции и программу по расчеловечеванию и отуплению наших детей". Очевидно, что пик возмущения жены актера РФ, Ксении Алферовой, приходится именно на ОГЭ!