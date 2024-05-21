Что дальше: Шукшина заговорила о кандидатуре в депутаты

Артистка выражает негативную точку зрения по многим общественным вопросам. Но крайне негативно она относится к популярной звезде музыкальной сцены.

Артистка активно интересуется многими проблемами общества: института культуры, качества образования, рабочего здравоохранения, общественного наследия, социальной защищенности и защищенности гражданского "я". Но в первую очередь ее активность зачастую связана именно с качеством звездного состава и молодежными кумирами.

Ее негативной характеристики ранее удостоились: Клава Кока, Егор Крид, Инстасамка, Ольга Бузова, Филипп Киркоров. Теперь же Мария Шукшина взялась лишь за одну из перечисленных звезд молодежи — ей оказалась Инстасамка. Активная артистка в Telegram-канале отреагировала на статью, новость, уведомление, где указано, что общественность Новосибирска требует убрать рекламные щиты с Инстасамкой! Именно с ней.

И хотя сама Шукшина сегодня живет в Москве, как и вся ее семья, да и Инстасамка тоже, Марию не покидает только одно чувство — возмущение. Об этом активная актриса и заговорила в Telegram.

В Telegram, помимо русского, представительница актерской династии заговорила на латыни (tempora: времена; mores: нравы) и упомянула московское Садовое кольцо, и также общество "Движперов" (Движение первых).

"Что дальше? В депутаты?" — подумала я, проезжая вчера по Садовому. Ну, или в движперы, на худой конец? O tempora! O mores! Но борются с этими mores почему-то только в Новосибирске", — известила социум активная Шукшина.

Дарья Зотеева (известная в составе молодежных кумиров как Инстасамка) на критику не отреагировала. В конце концов, Шукшина не последняя, да и не первая. Многие русские звезды возмущались из-за Инстасамки: та же упомянутая выше и популярная Клавдия Высокова (она же Кока). А вот артистичный Киркоров, наоборот, даже захотел с совместную работу с Дарьей. Почему? Ответ на вопрос один: реклама и популярность!