Что с лицом Люси Чеботиной? Пришлось обращаться к врачу

Перемены во внешности артистки стали причиной для массовых дискуссий.

Одним из самых популярных "грехов" представителей российской эстрады является увлечение пластическими операциями ради красивого облика. И если одни, как певица Слава, после хирургии рыдают в эфире ток-шоу. То другие, как Филипп Киркоров, делают шоу из своих же прооперированных частей тела. На фоне этого у публики возник вопрос: была ли на столе у хирурга Люся Чеботина?

Исполнительница хита "Солнце Монако" и звезда разнообразных шоу-программ оказалась в центре внимания неслучайно. Сплетники со всей страны — от Камчатки до Калининградской области – стали обсуждать ее значительные перемены в лицевой области. Публика со всей России отметила изменение пропорций лица, области щек, формы носа. За ответами журналистам издания "Страсти" пришлось обращаться к врачу, как главному эксперту по пластике, в отличие от любителей посплетничать.

Врач дерматолог-косметолог Мария Колдашова оценила внешность Чеботиной, рассмотрела ее снимки, проанализировала вероятность хирургических вмешательств. Она заключила, что Люся за красотой на хирургический стол не ложилась, а всего лишь похудела. Однако это настолько сильно отразилось на лице, что сплетни у российского общества были не беспочвенны. Вопрос исчерпан!

"Певица заметно скинула в весе, что также могло способствовать уменьшению объема комков Биша. Кстати, хочу отметить, что после такого значительного похудения, нос тоже может изменяться — немного может измениться его ширина", — резюмировала специалист Колдашова.