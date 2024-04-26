Новоявленная звезда ТВ Люся Чеботина: кто она и откуда?

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Четверг 25 апреля

00:05Новоявленная звезда ТВ Люся Чеботина: кто она и откуда? 21:06Певица Жасмин: "В жизни нашей семьи появилось маленькое чудо" 19:25Что говорят в семье Маслякова после известия о тяжелой болезни у ведущего: последние новости 17:53Трудоголизм довел Бузову до больничной койки: что происходит с певицей? 15:53"Выгуливаю": дочь Заворотнюк сообщила о заботах в период болезни актрисы 12:10Тест: отгадайте фильмы СССР с весенними названиями по кадрам 11:58"Кубок Кремля – Гордость России!": результаты, эмоции и новые чемпионы 11:47Первый опыт Самбурской с "поцелуями" стал всеобщим достоянием: Ужасно! 11:14С 25 апреля стартует прием заявок на премию "Электронная Буква"-2024 10:45Губернатор Подмосковья сообщил, что в акции "День добрых дел" поучаствует более миллиона школьников 06:1072-летний Розенбаум рассказал, как сказочно разбогател на пивных забегаловках 03:28Эмбер Херд отпраздновала день рождения в одиночестве после громкого суда с Джонни Деппом 00:51Вечному холостяку Аль Пачино – 84 года: вспоминаем яркий путь легендарного актера 22:05"Вокалу никогда не училась": вот почему Успенская опозорилась на всю страну 18:55Найдена замена загремевшей в психушку Светлане Светличной 16:38Ксения Бородина обратилась к россиянкам с важным для всех заявлением 15:57Внезапная весть о состоянии 70-летнего Ярмольника вызвала резонанс 13:34Сложный тест на знание советских актеров: верно ответит только истинный знаток кино СССР 12:35Что происходит с певицей МакSим после тяжелой зависимости и когда она вернется на сцену 11:17Летальное ДТП и кома: заявлено о гибели скандального блогера Лены Миро 10:31Новые данные об УДО Михаила Ефремова поставили общественность на уши 08:43Назван типаж женщин, который покорит сердце неприступного Дмитрия Нагиева 06:07Юлианна Караулова все хорошеет: певице исполнилось 36 лет 03:08Как подготовить кожу к беременности: рекомендации эксперта Ткаченко 00:01Был уборщик, а стал звездой: легендарный Бон Джови выдал секрет успеха 20:41Татьяна Буланова спасает погрязшего в долгах мужа 19:36Наплевавшую на свои обязательства Меган Маркл назвали мошенницей 17:48Стало известно о состоянии Елены Летучей после перенесенной операции 17:05Актрису Захарову заподозрили в новой беременности 16:01Ясновидящая закопала совершившую фатальную ошибку Кудрявцеву 14:56Пугачеву заметили с рукой между ног Галкина*: он улыбался 13:33После слухов о разводе Маликов признал неприятную правду 11:47Лицо сжегшего кожу сына Елены Яковлевой сильно изменилось 08:07Тест: отгадайте советский фильм по кадру с женщиной в платочке 06:53Дженнифер Лопес празднует долгожданную продажу элитного пентхауса за 25 миллионов долларов 03:34Джиджи Хадид отмечает 29-летие: разбираем 5 уникальных фэшн-приемов модели 00:22Лучше оставаться дома: Василиса Володина назвала опасные дни в мае 21:46Повлияла Акиньшина? 38-летний Козловский достиг точки невозврата 19:26Виторган внезапно оказался без трусов: вот что потеряла Собчак 15:59Сын Маслякова вышел на связь после новости об уходе ведущего 14:23Угадайте советского актера по прозвищу: сложный тест для знатоков кино СССР 13:45В парке "Яуза" будет создано пять тематических маршрутов – Собянин 11:17Паулс категорически отказался от встреч с уехавшей в Израиль Пугачевой 09:49Старшая дочь Седоковой рассказала, как певица одна кормила семью после разлада с мужем 08:36Успенская потратила на бриллианты ради премии "Шансон года-2024" бешеные деньги: названа сумма 07:23Ленин на ладони: памятники вождю в разных городах России – часть 3 06:05Веселые собаки плескаются в грязи и ломают стереотипы – видео 03:15Психология успеха: как добиться поставленной цели? 00:02Эмоции и здоровье: как их проживать, а не заедать 21:07"При виде крови охватывала гордость": Волочкова совсем себя извела
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Новоявленная звезда ТВ Люся Чеботина: кто она и откуда?

Новоявленная звезда ТВ Люся Чеботина: кто она и откуда?
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Вдруг, откуда не возьмись, популярной героиней российских телешоу стала Люся Чеботина – певица, автор песен и актриса. Многие зрители до сих пор не в курсе, почему она мелькает на экранах.

Российская молодежь узнала о девушке летом 2021 года, когда на вершинах хит-парадов оказалась ее песня "Солнце Монако", однако старшему поколению в то время имя молодой артистки ни о чем не говорило. Зато с началом 2024 года оно начало звучать на разных телеканалах с редкими перерывами. Народ замучил вопрос: кто такая Люся Чеботина и откуда?

Фото: соцсети / @lusia_chebotina

Когда маститых звезд шоу-бизнеса вырезали из телевизионных проектов вследствие их участия в "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой, новоявленная звезда ТВ Люся Чеботина четко вписалась в развлекательную повестку. Наряду с ней в популярные программы втиснулся и 18-летний исполнитель хита "Венера-Юпитер" Ваня Дмитриенко, которого до этого россияне в возрасте за 50 тоже не знали.

Фото: соцсети / @lusia_chebotina

26 апреля 2024 года Люся Чеботина отмечает день рождения. Ей – 26 лет. В связи с этим "Дни.ру" решили поведать, что она из себя представляет.

Девушка ворвалась в московскую тусовку звезд шоу-бизнеса, будучи уроженкой далекой Камчатки. Сейчас там время отличается от столичного на 9 часов. Кто хоть раз бывал на родине Люси Чеботиной в Петропавловске-Камчатском, знает, что в Москве все совсем иначе: климат, цены, среда, образ жизни и возможности. Что и говорить, медведей на Камчатке встретить легко, и местные их боятся, а в российской столице на них ходят смотреть в зоопарк.

Правда, еще в раннем детстве Люся Чеботина переехала в Москву по семейным обстоятельствам. Родители разошлись, и она покинула полуостров вместе с мамой и сестрой. В подростковом возрасте девушка уже знала, что музыка – ее призвание, и испытала судьбу в многочисленных конкурсах, среди которых даже шоу "Голос", проходившее в соседней от России стране.

Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру

В конце концов Чеботину заметили, и теперь она купается в роскоши. Высокие заработки позволили ей приобрести квартиру в ОАЭ, а также элитную иномарку. Условному представителю среднего класса, если не брать в расчет недавние "новости", что средняя зарплата в РФ якобы составляет 73 тысячи рублей, за такое авто не расплатиться до конца жизни.

Фото: соцсети / @lusia_chebotina

Ну а Люся Чеботина не средний класс, а уже элита. По крайней мере, российский шоу-бизнес принял новоявленную звезду ТВ с распростертыми объятиями.

ДНИ в Telegram

26 апреля 2024, 00:05
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
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Фоторепортаж

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Фото: пресс-служба

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