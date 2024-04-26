Новоявленная звезда ТВ Люся Чеботина: кто она и откуда?

Вдруг, откуда не возьмись, популярной героиней российских телешоу стала Люся Чеботина – певица, автор песен и актриса. Многие зрители до сих пор не в курсе, почему она мелькает на экранах.

Российская молодежь узнала о девушке летом 2021 года, когда на вершинах хит-парадов оказалась ее песня "Солнце Монако", однако старшему поколению в то время имя молодой артистки ни о чем не говорило. Зато с началом 2024 года оно начало звучать на разных телеканалах с редкими перерывами. Народ замучил вопрос: кто такая Люся Чеботина и откуда?

Когда маститых звезд шоу-бизнеса вырезали из телевизионных проектов вследствие их участия в "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой, новоявленная звезда ТВ Люся Чеботина четко вписалась в развлекательную повестку. Наряду с ней в популярные программы втиснулся и 18-летний исполнитель хита "Венера-Юпитер" Ваня Дмитриенко, которого до этого россияне в возрасте за 50 тоже не знали.

26 апреля 2024 года Люся Чеботина отмечает день рождения. Ей – 26 лет. В связи с этим "Дни.ру" решили поведать, что она из себя представляет.

Девушка ворвалась в московскую тусовку звезд шоу-бизнеса, будучи уроженкой далекой Камчатки. Сейчас там время отличается от столичного на 9 часов. Кто хоть раз бывал на родине Люси Чеботиной в Петропавловске-Камчатском, знает, что в Москве все совсем иначе: климат, цены, среда, образ жизни и возможности. Что и говорить, медведей на Камчатке встретить легко, и местные их боятся, а в российской столице на них ходят смотреть в зоопарк.

Правда, еще в раннем детстве Люся Чеботина переехала в Москву по семейным обстоятельствам. Родители разошлись, и она покинула полуостров вместе с мамой и сестрой. В подростковом возрасте девушка уже знала, что музыка – ее призвание, и испытала судьбу в многочисленных конкурсах, среди которых даже шоу "Голос", проходившее в соседней от России стране.

В конце концов Чеботину заметили, и теперь она купается в роскоши. Высокие заработки позволили ей приобрести квартиру в ОАЭ, а также элитную иномарку. Условному представителю среднего класса, если не брать в расчет недавние "новости", что средняя зарплата в РФ якобы составляет 73 тысячи рублей, за такое авто не расплатиться до конца жизни.

Ну а Люся Чеботина не средний класс, а уже элита. По крайней мере, российский шоу-бизнес принял новоявленную звезду ТВ с распростертыми объятиями.