3 лучшие роли Полищук: такая разная Любовь...

Дата 21 мая включает сразу несколько праздников. В России – День полярника. В Казахстане – День работника культуры и искусства. А мы в этот вторник предлагаем отметить отдельное событие – день рождения Любови Полищук.

Актриса родилась 21 мая 1949 года, а в 2006 году в возрасте 57 лет ее не стало. Однако сегодня, 21 мая 2024 года мы вспоминаем классические киноработы и сложные роли, в которых отличилась Любовь Полищук. В этот вторник артистке могло бы исполниться 75 лет.

В праздничный и одновременно с этим будничный день мы предлагаем вспомнить три лучших роли в трех известных лентах, где появилась Любовь Полищук. Все они значимы по глубине и яркости, по смысловому составу и визуальному отображению, по мимике и жестам, по красоте и мудрости.

1. "31 июня" (1978)

Музыкальный фильм-сказка режиссера Леонида Квинихидзе стал одним из первых заметных появлений звезды на экране. Любовь Полищук сыграла мисс Куини, хозяйку трактира "Вороной конь". Роль позволила актрисе продемонстрировать не только свой комедийный дар, но и пластичность, музыкальность, умение органично существовать в жанре фантасмагории. Эффектная внешность и эксцентричная манера игры быстро привлекли внимание зрителей.

2. "Интердевочка" (1989)

Фильм режиссера Петра Тодоровского стал одним из главных в карьере звезды на долгие годы. Любовь Полищук сыграла опытную и циничную "ночную бабочку" Зинаиду, которая учит Таню Зайцеву "премудростям" профессии. Роль помогла актрисе показать, что она способна не только смешить, но и заставлять задуматься, сопереживать, передавать внутреннюю драму.

3. "Моя прекрасная няня" (2004)

Сериал с Анастасией Заворотнюк в главной роли стал одним из последних экранных проектов для звезды на экране. Любовь Полищук сыграла маму главной героини Виктории Прутковской, которая устраивается на работу к продюсеру Максиму Шаталину и оказывается в центре комичных ситуаций. Роль позволила актрисе продемонстрировать не только профессиональный талант, но также присущую ей энергию, харизму, силу человеческой воли.

Эти три разных образа, три грани таланта, три элемента безграниного опыта, способностей и органики Любови Полищук признают тремя шедеврами, которые продолжают вдохновлять и радовать зрителей.