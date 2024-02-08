Это для детей: Муцениеце возмущена скупостью Прилучного

Агата Муцениеце решила вновь судиться за алименты с Павлом Прилучным. Актриса требует от бывшего мужа выплачивать треть его доходов.



В декабре прошлого года Муцениеце и Прилучный заключили мирное соглашение, которое впоследствии было разорвано актрисой. Павел должен был платить Агате сто тысяч рублей ежемесячно на содержание их общих детей. Интересно отметить, что доходы актера составляют несколько миллионов рублей в месяц.

Агата Муцениеце возмущена скупостью Прилучного: актриса настаивает на получении 1/3 доходов Павла в качестве алиментов на воспитание детей. Сообщается, что стоимость образования 11-летнего Тимофея и 7-летней Мии в элитном учебном заведении составляет 1,6 миллиона рублей ежегодно.

Кстати, в недавнем видеоролике, размещенном на своей странице в социальной сети в октябре 2023 года, Агата Муцениеце выразила свое возмущение по поводу отцов, игнорирующих финансовую ответственность за своих детей после развода. Актриса напомнила, что ущерб от их безответственного поведения несут не только бывшие супруги, но и дети. Агата призвала мужчин быть благоразумнее и не вести себя "как свиньи".