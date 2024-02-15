Все произошло неожиданно: что случилось с Федором Добронравовым на самом деле

Актера обожают тысячи поклонников, которые теперь недоумевают. Где сейчас находится любимец публики.

Как гром среди ясного неба прозвучало объявление об отмене спектакля с участием Федора Добронравова. Актеру стало плохо, сообщает телеканал "360". Постановка под названием "Танцуй со мной" должна была состояться вечером 14 февраля. Отменено выступление было в самый последний момент. Недоумевающим зрителям, подчеркивает "Царьград", предложили или вернуть деньги, или прийти на спектакль в другой день.

"В связи с непредвиденной болезнью и резким ухудшением здоровья народного артиста России Федора Добронравова спектакль отменен", – пояснили в театре.

Агент актера подтвердила, что у артиста диагностирована серьезная болезнь. Подробности же сообщать не стала, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Сам 62-летний мужчина пока на связь не выходит. Сыновья также не рассказывают, как сейчас себя чувствует их знаменитый отец.

Отметим, что Федора Добронравова по праву считают одним из самых ответственных артистов современного отечественного кино и театра. Режиссеры обожают работать с ним. Мужчина, несмотря на десятки звездных ролей, всегда четко понимает, какие задачи стоят перед ним. В фильмографии Добронравова огромное количество лент: "Убойная сила", "Изображая жертву", "Кадетство", "Сваты", "День радио" и другие. Федор Викторович успешно реализовал себя и на театральной сцене, и в сфере дубляжа.

Мужчина состоялся и в личной жизни. В отношениях со своей супругой он еще со школьной скамьи. Влюбленные стали счастливыми родителями двух сыновей, подаривших им четверых внуков. Надеемся, что в скором времени Федор Добронравов поправится и вновь будет радовать своей улыбкой близких, друзей и поклонников.