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Вторник 21 мая

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Заворотнюк сдалась под мощным и внезапным напором сына

Заворотнюк сдалась под мощным и внезапным напором сына
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Десятки лет артистка искала счастье в личной жизни, десятки раз меняя роли под легким присмотром и строгим надзором нескольких сотен поклонников. Но однажды она оказалась в нужное время в нужном месте: и тогда миллионы дорог сошлись в одной точке.

Невероятное счастье в любви накрыло Анастасию с головой в 2007 году, хотя в 2000-х она утонула в море работы. Среди всех 3 мужей только с одним Петром бедная Настя обрела семейное счастье. Уже в 2008 году "прекрасную няню" стало просто не узнать! Счастливая, легкая, Заворотнюк сошлась с Петром, представ в самой нужной роли: не только актрисы, няни, рабочей лошадки и мамы 2 детей, а невероятно любимой жены.

3 брака, 3 попытки образовать крепкую семью, 3 любимых человека. Миллионам людей и сотням сплетников кажется, что все это было одинаково. Однако 1-й из 3-х партнеров — родился в Германии, а 2-й из 3-х супругов — переехал в США. И только 3-й из 3-х возлюбленных Анастасии остался возле нее в России, когда в головном мозге актрисы обнаружили образовавшуюся опухоль, и в 2019 году болезнь окончательно накрыла Заворотнюк.

Любимая, дорогая "няня" достаточно долго болеет, пока дочь Анна, обучавшаяся в США, летает из России в ОАЭ и обратно. Где находится звездный сын, который получил имя Майкл, неизвестно. Раньше он жил в США! Также неизвестно, где находится дочь Мила, которую Настя родила последней, третьей, замкнув этим событием очередную в своей жизни цифру 3.

Однажды, в 2023м году, россияне внезапно заговорили о ремиссии мощной болезни. Мол, не сдалась, выстояла, выкарабкалась мама 3 детей! Но абсолютно никаких доказательств, ни одного, этому найдено не было. И пока одни бегут в США за американской мечтой, другие пытают счастья в Германии, а третьи нежатся под солнцем ОАЭ, задается вопросом вся Россия: как там наша прекрасная Заворотнюк?

События настоящего непонятны, точно так же, как и будущего. Поэтому остается одно: вспоминать о событиях прошлого. Как передает "Popcake", в прошлом Настя мешкалась, раздумывала и решала: стоит рожать 3 ребенка или нет. И тогда все решил сильный и неожиданный напор сына, который помог любимой маме принять решение. После этого в семье Заворотнюк-Чернышевых появилась дочка Мила.

ДНИ в Telegram

21 мая 2024, 18:15
Кадр YouTube / @weitmedia
Popcake✓ Надежный источник

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