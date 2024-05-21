Все решено: Погребняк готовится к свадьбе и рождению детей

Экс-супруга Павла Погребняка выбрала своего единственного среди миллионов мужчин. Теперь у нее сразу две задачи: выйти замуж и родить! Какую осуществит первой?

Уже все готово: и жених, и кольцо, и согласие на свадьбу! Мешает только один 2024 год. Нет, дело отнюдь не в магии чисел, хотя основания для магического импульса есть. В нумерологии 2-ка — это символ баланса, а 4-ка является символом стабильности. Казалось бы, зачем ждать 2025, 2026 или 2027 год? Как отмечает Погребняк, просто нынешний год — високосный.

Первыми про грядущую свадебную церемонию узнали сыновья Марии: 17-летний Артем, 15-летний Павел и 12-летний Алексей. Каждый сын оценил и одобрил Игоря Головинского, которого многодетная мама выбрала среди миллионов поклонников-миллионеров в России и в зарубежных странах.

Кто же достоин свадебной идиллии и в то же время символической церемонии? Кто же решил составить пару Марии? Кто же стал для Марии №1? Успешный бизнесмен, но при этом человек непубличный. Именно поэтому в Сети нет его парных фото с Погребняк. Блогер не сообщает, как он выглядит. Однако признается, что он тоже хочет детей.

Будущие супруги, будучи взрослыми людьми и согласованной парой, готовятся не только к свадьбе, но и к родам Марии! Вот это точно не по-детски! "Уже придумали имена — если будет девочка, назовем Россияной, если мальчик — Владимиром", — объявила публичная экс-жена Павла Погребняка.

Успешные роды и свадебные колокола гарантированы Марии. Все стабильно: рожать предстоит не впервые, только впервые у нее будет Владимир Игоревич или Россияна Игоревна. Стоит отметить, что такое же отчество и у лучшей подруги Погребняк: Ольги Игоревны Бузовой.