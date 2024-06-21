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Четверг 20 июня

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Неоновая подводка и румяна куклы: эти тренды в макияже стали главными летом 2024

Неоновая подводка и румяна куклы: эти тренды в макияже стали главными летом 2024
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Лето – идеальное время для смелых экспериментов с образом, в том числе и с макияжем. Чтобы ваш мейкап соответствовал последним тенденциям, попробуйте вдохновиться этими трендами.

Неоновый взрыв

Неон — один из ключевых трендов лета. Используйте его не только в одежде и маникюре, но и в макияже. Неоновая подводка или тени для глаз создадут эффектный акцент на веках, который точно не останется незамеченным.

Влажная кожа

Тренд на "стеклянную" кожу из Южной Кореи продолжает набирать популярность, особенно летом. Добиться такого эффекта помогут средства с кремовыми, жидкими или глянцевыми формулами, которые придают лицу здоровое сияние. Увлажняющие маски, кремы с гиалуроновой кислотой и жидкий хайлайтер станут вашими верными помощниками в достижении этого эффекта.

Поцелуй солнца

Отдохнувший вид с легким загаром можно создать с помощью средств с бронзирующим эффектом. Наносите их после увлажнения и применения легкой тонирующей основы с бронзовым подтоном. Свежести лицу придадут кремовые румяна неярких оттенков, бесцветный бальзам для губ и увлажняющий спрей в финале.

Смоки-айз 2.0

Гранж возвращается в моду, поэтому не бойтесь добавить темные тени в свой вечерний макияж. Тщательно растушуйте их по направлению от внешнего уголка глаза к складке. Подводка и темная тушь сделают взгляд более выразительным и драматичным.

Кукольный румянец

В этом сезоне кукла Маша сменила Барби, поэтому не жалейте розовых румян и щедро наносите их на щеки, придавая лицу ощущение свежести. Выбирайте кремовые текстуры, которые легко растушевываются и дают естественный эффект. Завершите образ жидким хайлайтером для легкого сияния.

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21 июня 2024, 00:24
Фото: Freepik
The Voice✓ Надежный источник

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