Бледанс выбрала имя для дочери от связи с женатым 74-летним Панкратовым-Черным

Александр Панкратов-Черный готовится отметить 75-летие. В день юбилея он выйдет на сцену сочинского Зимнего театра, где выступит с творческим вечером в рамках Международного кинофестиваля "Антарес". А потом устроит на Черноморском побережье банкет для коллег и друзей.

"Каждый год мы отмечали дни рождения вместе с моим покойным другом актером и музыкантов Борисом Хмельницким. – рассказал Панкратов-Черный в интервью "Дни.ру". – Мы собирались в ресторане московского Дома кино 27 июня и постепенно переходили в застолье 28 июня. Приходили его друзья, которых я мало знал, и мои друзья, которых он мало знал. В процессе банкета все постепенно знакомились, обнимались, целовались. Ну и до утра сидели! Вот и в Сочи посидим, понервничаем над стаканом, он иногда форму меняет (улыбается)".

"По паспорту мне завтра будет 75, а в душе я – мальчишка, – признается актер. – Мне по-прежнему хочется смотреть на проходящих мимо хорошеньких девушек, проверить, смотрят ли они на меня. Может наступить косоглазие, поскольку от красоты разбегаются в разные стороны глаза. А если девушки не смотрят, то можно и обидеться. К счастью, жена не ревнует – привыкла. Тем более, у нас сейчас родилась внучка Татьяна, так что жене не до меня".

Услышав это, 55-летняя и уже трижды разведенная актриса и певица Эвелина Бледанс решила брать быка за рога – бросилась обнимать женатого Александра Панкратова-Черного. "Вот она ко мне прижалась, а если забеременеет, то я не виноват, – отшучивался актер. Бойкая Эвелина спросила, как назовут ребеночка. Александр Васильевич предложил варианты – Василий или Василиса. "Тогда Василиса! У меня два мальчика (сын Николай 1994 года рождения и Семен 2012 года – Прим. ред.) уже есть! Так что давайте решим – к 76-летию у меня будет девчонка от Панкратова-Черного!" – смеется Эвелина.