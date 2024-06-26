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Среда 26 июня

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Запретная правда о "Калине красной": 17 рублей, изменившие советское кино

Запретная правда о "Калине красной": 17 рублей, изменившие советское кино
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Камера ловит случайный кадр: пожилая женщина, уставшая от жизни, рассказывает о своей мизерной пенсии. Этот эпизод, как и многие другие моменты фильма "Калина красная", проникнут пронзительной правдивостью, граничащей с документальностью. Именно этот факт, стремление Шукшина к достоверности, объясняет, почему "Калина красная" вызвала столько споров и обсуждений, почему даже члены съемочной группы не могли сдержать слез на съемках.

Сцены фильма "Калина красная" наполнены пронзительной документальностью, что сразу отличает его от большинства картин того времени. Взять хотя бы эпизод с рассказом Ефимьи Быстровой. Неграмотная крестьянка из вологодской деревни, потерявшая на войне всех сыновей, просто рассказывает о своей жизни. Никаких декораций, павильонов – камера установлена на улице и снимает через окно. Все предельно аскетично и правдиво. Настолько правдиво, что даже размер пенсии Ефимьи Ефимовны – 17 рублей – Госкино потребует убрать из фильма. Слишком уж горькой окажется эта правда для советского зрителя. Этот факт, как и многие другие детали, свидетельствует: Шукшин стремился к максимальной достоверности.

Кадр из фильма "Калина красная"

И Василий Макарович добивается своего. Зритель верит не только Ефимье Ефимовне, но и истории вора-рецидивиста Егора Прокудина, который после тюрьмы пытается начать новую жизнь. Ведь не случайно даже члены съемочной группы, привыкшие к киношным условностям, плакали, когда снимали сцену ухода Егора. Слишком настоящим был этот исход, слишком реальным казался Егор в исполнении Шукшина.

Кадр из фильма "Калина красная", драма

Многие творческие решения в "Калине красной" возникали спонтанно, прямо на съемочной площадке. Так, оператор Анатолий Заболоцкий, бродивший с камерой по Белозерску, уговорил режиссера Шукшина снимать жанровые зарисовки из жизни простых людей. Некоторые из этих зарисовок, полных юмора и грусти, впоследствии стали органичной частью картины.

Кадр из фильма "Калина красная", драма, режиссер Василий Шукшин

Изначально Егор погибал от рук своих бывших сообщников, и это выглядело слишком пессимистично, оставляя зрителя один на один с чувством безысходности.

Кадр из фильма "Калина красная", драма, режиссер Василий Шукшин, снято на киностудии "Мосфильм"

Но редакция журнала "Наш современник", где впервые была опубликована повесть, предложила изменить финал. Так появилась сцена справедливого возмездия, которая, впрочем, не смогла развеять общей атмосферы щемящей грусти, пронизывающей всю киноленту.

Кадр из фильма "Калина красная", драма, режиссер Василий Шукшин, снято на киностудии "Мосфильм" в 1973 году

Каждый кадр, каждая реплика в "Калине красной" продуманы до мельчайших деталей. И в то же время в фильме много импровизации, жизни, пойманной "на лету", что придает ему особую достоверность и пронзительность. Именно это объясняет невероятный успех картины как у советских, так и у зарубежных зрителей.

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26 июня 2024, 03:00
Кадр из фильма "Калина красная", драма, режиссер Василий Шукшин, снято по одноименной повести на киностудии "Мосфильм" в 1973 году
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Внукам Шукшина показали "Калину красную"

В кинотеатре "Иллюзион" прошел творческий вечер памяти Василия Шукшина в рамках фестиваля "Калина красная". Вспомнили легендарного писателя, актера и режиссера и посмотрели его знаменитый фильм жена Лидия Федосеева-Шукшина, дочь Мария Шукшина, внучка Анна Шукшина и внуки Фома и Фока
Детям Марии Шукшиной, близнецам Фоме и Фоке, в этом году исполнится одиннадцать лет
Анна Шукшина с мужем Константином и Мария Шукшина
Александр Панкратов-Черный
Сергей Никоненко
Николай Бурляев
Ведущими вечера стали Мария и Анна Шукшины
Сергей Никоненко, Александр Панкратов-Черный и Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина была в прекрасном расположении духа
Вечер закончился показом одной из самых известных картин Шукшина "Калина Красная"
На вечере состоялась церемония награждения десяти полуфиналистов конкурса на лучшее прочтение рассказов Шукшина

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