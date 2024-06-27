Сосед – Дятел, а муж – Орел? Вот как это определить!

Как живет 67-летний Расторгуев Тесты Туриченко из "Иванушек" раскрыл тайну о группе Игры Сонник

Топ новостей недели

"Не успела": опубликованы последние слова Татьяны Тарасовой"Не успела": опубликованы последние слова Татьяны Тарасовой Разрушила семью Алсу: Штурм сделала сенсационное заявление о РешетовойРазрушила семью Алсу: Штурм сделала сенсационное заявление о Решетовой "Все само": финальный аккорд Пахмутовой предвосхитил церемонию прощания"Все само": финальный аккорд Пахмутовой предвосхитил церемонию прощания Дарья Мороз дала волю чувствам из-за рождения малышкиДарья Мороз дала волю чувствам из-за рождения малышки

Лента новостей

Среда 26 июня

00:02Сосед – Дятел, а муж – Орел? Вот как это определить! 22:36Возвращает молодость: названа популярная этим летом косметическая процедура у звезд 22:34Кто пытается оправдать обвиненную в угрозах расправы над журналисткой Успенскую? 22:07Кудрявцева устроила публичную истерику из-за мелочи: Где нормально? 21:58Тест для модников и модниц: угадайте фильм из СССР по женскому платью 21:10Конфликт обостряется: Успенская подлила масла в огонь вражды с Киркоровым 20:48Шок! Нетребко и Эйвазов разводятся спустя 10 лет совместной жизни 20:03Избавившаяся от квартиры в Москве Варнава сделала заявление: Что за отношение?! 19:54Траурный вид борющейся с раком Кейт Миддлтон всполошил общественность 19:19Раскрыты подробности состояния угодившего в реанимацию Кушанашвили 18:15Новый скандал с Бритни Спирс: певице пришлось оправдываться перед народом 17:36Поведение вступившей в открытый конфликт с разлучницей Решетовой Алсу вызвало тревогу 16:55Вскрылся гнусный обман приехавшей в Москву Дженнифер Лопес: коварная история 16:48ТЕСТ для патриотов кинокомедии СССР: готовы узнать название фильма по 1 кадру? 15:56Почему фестивалю Вайкуле с Пугачевой прочат "полнейший провал": Перекрыла себе кислород 15:49Работает без устали: раскрыты баснословные гонорары 64-летнего Игоря Николаева 13:53ТЕСТ: телепорт за школьную парту – достойны ли вы стать лидером класса? 12:26"Лето в Москве": жители столицы получают новые возможности для досуга 10:52"Доктор меня предупредил": 87-летняя Немоляева вернулась к работе после ковида 10:45Распахнувшая халат Ковальчук повернула время вспять – первая фотография 10:00Новая стройка: перспективы реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни" 09:08"Я рад, что дети не стали артистами": как живет солист ВИА "Ялла" Фаррух Закиров 08:22"Внебрачный сын" Абдулова сообщил о страшном скандала в семье из-за ДНК-теста 06:16Сильная и одинокая: превратности личной жизни Нонны Мордюковой 03:00Запретная правда о "Калине красной": 17 рублей, изменившие советское кино 00:05ТОП-5 необычных поводов для тату: от обручения до карьерного роста 22:16"Мораль – г***, у меня свой закон": Виторган грубо отрекся от норм поведения 22:01Покинувшую Россию Бузову заподозрили в интрижке с женатым мужчиной 20:29Нонна Гришаева раскрыла главный секрет своего счастливого 17-летнего брака 17:31Актриса Ковальчук похвасталась дорогостоящим кольцом после тайной свадьбы с Харламовым 16:05Черная полоса: Алсу терпит миллионные убытки на фоне развода и скандала с Решетовой 16:05"Ешкин кот!": [ТЕСТ] на знание смачных ругательств из советских фильмов 15:22ТЕСТ для ценителей кино СССР: сможете узнать название фильма по 1 кадру? 14:51"Пугачева настояла": Малинин раскрыл главный секрет надгробия Моисеева 12:03Ошибка ценою в жизнь: что приводит врачей к уголовной ответственности 12:00Собянин рассказал о планах благоустройства в Центральном округе Москвы 09:47ТЕСТ: литературная вселенная – только гении осилят 5 из 5. А вы? 08:58Легендарные белорусские "Песняры" прилетели в Сочи и обратились к россиянам 06:05Бабушки и дедушки лезут в воспитание детей: как отстаивать личные границы без войны 03:25Минимум калорий, максимум витаминов: готовим легкие и полезные салаты из зелени 00:02Сначала – мусор, потом – дворец: первая работа Меган Маркл решила все 20:59"Лицо перекосило и ноги отказывали": Навка рассказала о предсмертном состоянии Заворотнюк 19:05Дело принципа: Киркоров отказался мириться с Успенской и завершать разборки 19:01Жаркий курортный [ТЕСТ]: угадайте культовые советские фильмы по кадру с пляжем 17:5577-летняя Васильева поставила жирную точку во взаимоотношениях с Пугачевой 17:45Россия потеряла Панина*: актер "спился на помойке", дочь плакала, народ кричал 16:29Shaman назвал главную причину попадания под санкции ЕС 16:02Разин объяснил свой категорический отказ посещать могилу Шатунова 14:56Главный летний фестиваль Москвы способствует развитию добровольчества – эксперт 13:30"Нарушения и изменения психики": Зацепин объяснил желание Губина судиться
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Сосед – Дятел, а муж – Орел? Вот как это определить!

Сосед – Дятел, а муж – Орел? Вот как это определить!
119

Устали от утренних ссор и непонимания? Возможно, все дело в том, что муж – Орел, парящий в своих мыслях, а сосед – Дятел, который начинает "долбить" с рассвета! Рассказываем, как лучше узнать близких и жить припеваючи!

Другие уже допивают свой утренний кофе, а вы только открыли глаза? Не спешите корить себя за лень! Возможно, вы – представитель совсем другого вида, и в вас живет дух мудрой Совы, которая предпочитает ночную тишину дневной суете. Совы – хранители знаний, они любят учиться и всегда готовы поделиться своей мудростью с другими.

Фото: gayleenfroese2 / pixabay.com

Просыпаетесь немного раньше, где-то после 9:30? Тогда вы, скорее всего, – яркая и неординарная Иволга. Эти любители понежиться в постели компенсируют поздний подъем неиссякаемой энергией и харизмой. Иволги любят быть в центре внимания, обладают яркой харизмой и легко заводят знакомства.

Между 9:00 и 9:15 просыпаются неторопливые и проницательные Филины, наблюдающие за миром с высоты своего интеллекта. К ним часто обращаются за советом, ведь Филины обладают житейской мудростью и способностью видеть корень проблемы.

Звук будильника в 8:45 возвещает о пробуждении утонченных Соловьев, для которых мир – это источник вдохновения. Соловьи ценят красоту во всех ее проявлениях, обладают тонким вкусом и стремятся к гармонии.

Приблизительно в это же время, между 8:30 и 8:45, просыпаются и принципиальные Дятлы, готовые бороться за справедливость до последнего. Дятлы – это совесть общества, они всегда отстаивают правду, какой бы горькой она ни была.

Фото: ginger / pixabay.com

А вот неугомонные Поползни уже на ногах с 8:15! Эти непоседы не признают поздних подъемов и всегда готовы к новым свершениям. Поползни – настоящие генераторы идей, они зажигают всех вокруг своим энтузиазмом и неиссякаемой энергией.

Гордые и независимые Орлы пробуждаются между 8:00 и 8:15. Это время, когда они могут в тишине спланировать свой день и настроиться на новые победы. Орлы обладают широким кругозором, они любознательны, стремятся к новым знаниям и всегда открыты новому опыту.

Ближе к половине восьмого просыпаются и отзывчивые Соколы, готовые броситься на помощь по первому зову. Соколы – прирожденные лидеры, они умеют вести за собой и вдохновлять других.

Фото: Storme22k / pixabay.com

Интеллектуалы Вороны предпочитают просыпаться в 7:30-7:45, когда город ещё не проснулся до конца. Это время для размышлений, анализа и поиска истинного смысла бытия. Ворон – одиночка по натуре, он наблюдателен, проницателен и не спешит открывать свою душу.

С 7:15 начинается день у предприимчивых Галок, которые успевают и дела переделать, и интригу заплести ещё до начала рабочего дня. Они не боятся рисковать, любят быть в центре внимания и добиваются своего любыми путями.

Романтичные Цапли просыпаются с восходом солнца, между 7:00 и 7:15. Они живут в своем ритме, наслаждаясь каждым мгновением и находя радость в мелочах. Цапли часто парят в облаках, но в то же время обладают хорошей интуицией и тонко чувствуют людей.

Фото: Docujeju / pixabay.com

А вот противоречивые Журавли уже бодрствуют с 6:30! Для них утро – время новых начинаний и дерзких планов. Журавли – это натуры тонкие, чувствительные, склонные к меланхолии, но при этом очень энергичные и целеустремленные.

Чуть раньше, с 6:15, просыпаются и целеустремленные Синицы, готовые с утра бороться за место под солнцем. Эти маленькие птички полны энтузиазма и жизненной силы. Синица всегда добивается своих целей, она не боится трудностей и всегда готова бороться до конца.

И, наконец, самые ранние пташки – Жаворонки – уже на ногах до 6:15! Пока другие спят, они успевают переделать уйму дел и встретить рассвет с чувством полного удовлетворения. Жаворонки – это душа компании, они заряжают всех вокруг своим оптимизмом и любовью к жизни с первых дней.

Подпишись в Telegram

27 июня 2024, 00:02
Фото: Midjourney / Дни.ру
Редакция "Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Угадайте фильм СССР по 1 кадру с птицей – [ТЕСТ]

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

По теме

Тест: какая птица чуфыкает, а какая ревет по ночам громче быка

11 самых интересных фактов о сне

Возвращает молодость: названа популярная этим летом косметическая процедура у звезд

Возвращает молодость: названа популярная этим летом косметическая процедура у звезд
Beauty-пространство SUITE и тревел-консьерж сервис MUSE PASS провели презентацию глянцевого издания SUITE NEWS. Мария Мельникова, Эльвира Янковская, Лукка Хвича, Самира Мустафаева не только первым увидели новый номер, но и узнали от директора beauty-пространства Гульнары Мирзабековой о популярной этим летом у звезд процедуре. Оказалось, многие звезды эстрады и кино полюбили авторскую программу Detox от косметолога-биохимика Елены Даниловой.

Кто пытается оправдать обвиненную в угрозах расправы над журналисткой Успенскую?

Кто пытается оправдать обвиненную в угрозах расправы над журналисткой Успенскую?
Певица Любовь Успенская оказалась в центре нового скандала. На днях стало известно об отснятом видеоинтервью Любови Успенской для ютуб-канала FameTime.

Кудрявцева устроила публичную истерику из-за мелочи: Где нормально?

Кудрявцева устроила публичную истерику из-за мелочи: Где нормально?
Телеведущая Лера Кудрявцева обратила внимание на окружающих ее людей. Лера Кудрявцева ведет довольно откровенную беседу с подписчиками своего телеграм-канала.

Тест для модников и модниц: угадайте фильм из СССР по женскому платью

Тест для модников и модниц: угадайте фильм из СССР по женскому платью
В советское время мечты о модных платьях для женщин часто сводились к надежде раздобыть выкройку и отнести ее в ателье. Журналы модифицировались и были не слишком разнообразными, поэтому для вдохновения советские дамы обращались к кинематографу. Кино становилось настоящим источником вдохновения, позволяя женщинам видеть красивые наряды на экране и стремиться к их воплощению.

Конфликт обостряется: Успенская подлила масла в огонь вражды с Киркоровым

Конфликт обостряется: Успенская подлила масла в огонь вражды с Киркоровым
Скандал между Филиппом Киркоровым и Любовью Успенской продолжает разгораться. Это происходит несмотря на попытки примирения. После того, как Киркоров подал иск на Успенскую за оскорбление в интервью, а также обвинил ее в недоброжелательных высказываниях, судебное разбирательство стало центром внимания шоу-бизнеса.

Выбор читателей

25/06ВтрТЕСТ для ценителей кино СССР: сможете узнать название фильма по 1 кадру? 26/06Срд"Внебрачный сын" Абдулова сообщил о страшном скандала в семье из-за ДНК-теста 25/06ВтрЛегендарные белорусские "Песняры" прилетели в Сочи и обратились к россиянам 25/06ВтрТЕСТ: литературная вселенная – только гении осилят 5 из 5. А вы? 26/06СрдРаботает без устали: раскрыты баснословные гонорары 64-летнего Игоря Николаева 25/06ВтрЧерная полоса: Алсу терпит миллионные убытки на фоне развода и скандала с Решетовой