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Четверг 27 июня

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[ТЕСТ] узнайте любимый фильм СССР по яркой фразе – дайте 8 правильных ответов!

[ТЕСТ] узнайте любимый фильм СССР по яркой фразе – дайте 8 правильных ответов!
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Внимание всем поклонникам советского кинематографа! “Дни.ру” приглашают вас в увлекательное путешествие по аллее памяти любимых фильмов, которые вызывали смех и слезы, учили мудрости и беззаботности, побуждали к действиям и помогали принимать решения!

Помните ли вы эстетику старых телевидения эпохи СССР: черно-белые и цветные кадры, которые затягивали нас в пучину киношных судеб? Сумеете ли воспроизвести в голове те самые диалоги, которые разошлись на цитаты и продолжают оставаться актуальными в эту самую минуту?

Кадр из фильма "Три плюс два" (1963) // YouTube / @gorkyfilmstudio

Советское кино – это гораздо мощнее, чем искусство, это феномен на мировой арене, отразивший не только дух времени, но и базовые ценности всего человечества. Каждая кинолента — это галерея харизматичных, узнаваемых и до боли родных персонажей: отважные солдаты и самоотверженные врачи, трудолюбивые шахтеры и творческие интеллигенты, влюбленные студенты и строгие, но справедливые учителя.

Кадр из фильма "Собачье сердце" (1988) // YouTube / @5TVRussia

Гении советского кинематографа оставили нам в наследство целый калейдоскоп жанров: от искрометных комедий Леонида Гайдая, заставляющих хохотать без умолку, до проникновенных, оживляющих лиризмом мелодрам Эльдара Рязанова; от эпических исторических полотен Сергея Бондарчука до глубоких, философских лент Андрея Тарковского.

Увы, сегодня народ все чаще оказывается в плену низкопробных сетевых видеороликов, а также бессмысленных сериалов с бесталанными личностями на экране, которые предлагает современность. Легко ли в этом вихре информации удержать и уловить те прелестные смыслы киношедевров СССР, которые смотрели наши родители, смотрели мы с вами, и продолжаем смотреть по сей день, не желая отказываться от истинных ценностей Советского Союза?

Кадр из фильма "Приключения Электроника" (1979) // YouTube / @OdesaFilmStudio

Этот тест от редакции “Дни.ру” — возможность с разбегу приземлиться в атмосферу душевности и дружбы, вспомнить легендарные фразы, которые давно стали крылатыми, и проверить свою киноэрудицию!

Вас ждут 8 заданий. Для каждого из 8 выражений мы подобрали 4 варианта ответа: "а", "б", "в", "г". Ваша задача — выбрать только 1 фильм СССР, в котором прозвучала определенная фраза. Не переживайте из-за ошибки, ведь это лишь повод совершенствоваться! После теста вас ожидают правильные ответы для проверки.

Кадр из фильма "Он, она и дети" (1986) // YouTube / @gtrftv

Готовы бросить вызов времени и доказать, что ваша память так же безупречна, как классика кинематографа СССР? Тогда начинаем!

1. «Что вы меня поливаете?! Я же не клумба!»

а) “Ирония судьбы, или С легким паром!” (6+)

б) “Прохиндиада, или Бег на месте” (12+)

в) “Операция «Ы» и другие приключения Шурика” (6+)

г) “Новые приключения неуловимых” (6+)

2. «Танцуют все!»

а) “Пять вечеров” (0+)

б) “Иван Васильевич меняет профессию” (6+)

в) “После дождичка в четверг” (6+)

г) “Альпийская баллада” (6+)

3. «Вежливость — лучшее оружие вора».

а) “Звезда пленительного счастья” (18+)

б) “Курьер” (18+)

в) “Джентльмены удачи” (6+)

г) “Дорогой мой человек” (0+)

4. «Женщина — она тоже человек!»

а) “Плохой хороший человек” (12+)

б) “Влюблен по собственному желанию” (12+)

в) “Ханума” (12+)

г) “Белое солнце пустыни” (18+)

5. «Железный конь пришел на смену крестьянской лошадке!»

а) “Золотой теленок” (0+)

б) “4:0 в пользу Танечки” (0+)“

в) “Маленькая Вера” (18+)

г) “Где находится нофелет?” (0+)

6. «Счастье — это когда тебя понимают».

а) “Виват, гардемарины!” (12+)

б) “Доживем до понедельника” (12+)

в) “Белые росы” (12+)

г) “Приключения Буратино” (0+)

7. «Первое предупреждение. Оно же — последнее».

а) “Ко мне, Мухтар!” (6+)

б) “Интердевочка” (18+)

в) “Республика ШКИД” (6+)

г) “Человек-амфибия” (6+)

8. «Вот и пойдем мы по земле: ты — колокола лить, я — иконы писать».

а) “Романс о влюбленных” (16+)

б) “Тот самый Мюнхгаузен (0+)

в) “Батальоны просят огня” (12+)

г) “Андрей Рублев” (18+)

ОТВЕТЫ НА ТЕСТ ПО ФРАЗАМ ИЗ ЛЮБИМЫХ ФИЛЬМОВ СССР:

1 — а) — «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975) — режиссер Эльдар Рязанов — 6+

2 — б) — «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) — режиссер Леонид Гайдай — 6+

3 — в) — «Джентльмены удачи» (1971) — режиссер Александр Серый — 6+

4 — г) — «Белое солнце пустыни» (1969) — режиссер Владимир Мотыль — 18+

5 — а) — «Золотой теленок» (1968) — режиссер Михаил Швейцер — 0+

6 — б) — «Доживем до понедельника» (1968) — режиссер Станислав Ростоцкий — 12+

7 — в) — «Республика ШКИД» (1966) — режиссер Геннадий Полока — 6+

8 — г) — «Андрей Рублев» (1966) — режиссер Андрей Тарковский — 18+

Смогли правильно определить все 8 фильмов? Блестящий итог, ведь благодаря этим знаниям вы всегда можете мысленно вернуться в СССР, как только захотите!

Допустили от 1 до 3 ошибок? Средний результат, ведь вам точно есть, куда двигаться — вы можете не только пересмотреть избранные кинокартины СССР, но и выписать интересные диалоги для наилучшего запоминания!

Выбрали от 4 до 8 ошибочных вариантов? Честный показатель, ведь только так можно узнать, куда двигаться дальше, а вам стоит наметить путь к любимым кинолентам СССР, которые с вами будут рады посмотреть друзья, родственники и даже домашние питомцы!

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27 июня 2024, 11:18
Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) // YouTube / @MosfilmRuOfficial
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Фоторепортаж

ТЕСТ: вспомните название фильма СССР по кадру с животным

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

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