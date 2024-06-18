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Дарья Мороз дала волю чувствам из-за рождения малышки

Дарья Мороз дала волю чувствам из-за рождения малышки
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Заслуженная артистка РФ, кинорежиссер и продюсер Дарья Мороз поддалась воле чувств из-за рождения чудесной малышки у актрисы Глафиры Тархановой. Торжественное восклицание появилось в аккаунте звездной мамы в соцсети.

Заслуженной артистке РФ к 41 году жизни посчастливилось подарить миру ребенка только один раз — в разрушенном браке с режиссером Константином Богомоловым. Однако кинопродюсеру этого оказалось мало. Дарья Мороз загадала еще детей, и волею судьбы чувство материнства укрепилось еще сильнее. Вопреки сложностям деторождения — вера творит чудеса. Именно поэтому весть о малышке, которую произвела Глафира Тарханова, сопровождалась столь торжественным восклицанием. Появилась запись в аккаунте многодетной звезды. "Урррррряяяя❤️❤️❤️" — бурно обрадовалась Мороз, довольная чужой новорожденной малышкой в соцсети.

В соцсети(которая в запрещена в РФ) малышка, рожденная коллегой Дарьи, так и не появилась. Торжественность Тархановой ограничилась вестью о "подвиге" деторождения, совершенном в нерушимом браке с актером Алексеем Фаддеевым уже в пятый раз. Но девочка только одна к 41-му году жизни посчастливилась артистке—заслуженная!

В социальной сети, мечтающей о своей новорожденной малышке Дарьи Мороз, всплывают фото ее звездной мамы Марины Левтовой, ушедшей навеки ровно за 2 месяца до своего 41го дня рождения. Сильное материнское чувство помогло ей спасти дочь [Дарью Мороз], которой судьба подарила шанс стать продюсером и кинорежиссером, а также мировой артисткой, известной далеко за пределами РФ.

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18 июня 2024, 19:59
Кадр YouTube / @FAMETIMETV
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Звезды отправились в путешествие по параллельным вселенным

Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба

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