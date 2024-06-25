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Вторник 25 июня

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Покинувшую Россию Бузову заподозрили в интрижке с женатым мужчиной

Покинувшую Россию Бузову заподозрили в интрижке с женатым мужчиной
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Многие интересуются, действительно ли Ольга Бузова последовала примеру Анны Семенович и Анастасии Решетовой, которые якобы завели отношения с женатыми мужчинами. Некоторые журналисты считают, что есть основания так полагать.

Ольга Бузова не стала скрывать, с кем отправилась в путешествие. Она устроила себе небольшой отпуск в Турции, а затем заехала в Москву на несколько дней, после чего снова улетела из России. Певица не раскрыла точное направление своей поездки, но уточнила, что едет по работе и не одна.

Ее сопровождает Михаил Галустян, с которым они работают вместе на съемках шоу "Звезды в Африке". Похоже, они готовятся к новому сезону проекта, который пройдет в какой-то экзотической и далекой стране. В прошлый раз Бузова и Галустян провели целый месяц в Китае, а зрители увидели "Звезды в Африке" только через несколько месяцев. Сейчас на очереди Латинская Америка, и для достижения места съемок им придется преодолеть долгий перелет с несколькими пересадками.

Недавно Бузова упоминала, что продюсеры готовят площадку для нового сезона шоу, но подробности пока не раскрывала. Однако, новый сезон вряд ли сможет повторить популярность предыдущего, который был знаменит своими эмоциональными моментами и напряженными отношениями между Бузовой и Давидом Манукяном. Хотя многие надеялись на их возможное воссоединение, пара так и не решилась на этот шаг.

Важно отметить, что до участия Давида Манукяна на шоу, многие говорили о возможной интрижке между Бузовой и женатым Галустяном. Сейчас эта тема особенно актуальна после того, как Анну Семенович и Анастасию Решетову заподозрили в отношениях с женатыми мужчинами.

В конечном счете пока нет достаточной информации для того, чтобы делать выводы о личной жизни Ольги Бузовой. Ее путешествие с Михаилом Галустяном связано с работой над новым сезоном шоу "Звезды в Африке", и пока официальных заявлений об ее отношениях нет.

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25 июня 2024, 22:01
Ольга Бузова. Фото: соцсети
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