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Четверг 27 июня

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"Передергивает!": бывший муж довел Варнаву до крайности

"Передергивает!": бывший муж довел Варнаву до крайности
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Актриса, звезда Comedy Woman Екатерина Варнава разочаровалась в замужестве.

В 2020 году стало известно о романе Екатерины Варнавы с актером и режиссером Александром Молочниковым. Вскоре пара перестала скрывать свои отношения, появляясь вместе на светских мероприятиях и публикуя совместные фотографии в соцсетях. В 2021 году влюбленные вступили в брак, но уже в 2022-м его расторгли.

Вокруг разрыва отношений Екатерины и Александра ходит немало слухов, однако никто из них прямо не называл его причины. Однако недавно актриса прервала молчание и высказалась о распавшемся союзе. Во время беседы с Сергеем Мезенцевым в рамках его подкаста телезвезда назвала брак с Молочниковым ужасным опытом.

Екатерина Варнава призналась, что при слове "муж" ее моментально "передергивает", поэтому можно сказать следующее: экс-супруг и неудачный союз довели артистку до крайней степени отвращения к замужеству. При этом знаменитость дала понять, что не отказывается от отношений как таковых.

Ранее Екатерина Варнава рассказала правду о своей недвижимости. Актриса заявила, что продала московскую квартиру и приобрела квадратные метры за рубежом. Слова звезды шоу Comedy Woman приводили "Дни.ру".

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27 июня 2024, 17:17
Екатерина Варнава. Фото: YouTube / @sergeymeza
YouTube / @sergeymeza✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кто из российских звезд променял семью на карьеру

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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