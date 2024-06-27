"Передергивает!": бывший муж довел Варнаву до крайности

Актриса, звезда Comedy Woman Екатерина Варнава разочаровалась в замужестве.

В 2020 году стало известно о романе Екатерины Варнавы с актером и режиссером Александром Молочниковым. Вскоре пара перестала скрывать свои отношения, появляясь вместе на светских мероприятиях и публикуя совместные фотографии в соцсетях. В 2021 году влюбленные вступили в брак, но уже в 2022-м его расторгли.

Вокруг разрыва отношений Екатерины и Александра ходит немало слухов, однако никто из них прямо не называл его причины. Однако недавно актриса прервала молчание и высказалась о распавшемся союзе. Во время беседы с Сергеем Мезенцевым в рамках его подкаста телезвезда назвала брак с Молочниковым ужасным опытом.

Екатерина Варнава призналась, что при слове "муж" ее моментально "передергивает", поэтому можно сказать следующее: экс-супруг и неудачный союз довели артистку до крайней степени отвращения к замужеству. При этом знаменитость дала понять, что не отказывается от отношений как таковых.

Ранее Екатерина Варнава рассказала правду о своей недвижимости. Актриса заявила, что продала московскую квартиру и приобрела квадратные метры за рубежом. Слова звезды шоу Comedy Woman приводили "Дни.ру".