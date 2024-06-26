Распахнувшая халат Ковальчук повернула время вспять – первая фотография

После вторых родов 41-летняя Ковальчук превратилась в девочку! Певица начала уменьшаться в размерах и теперь буквально тает на глазах.

В июле жена Алексея Чумакова стала мамой второй раз. Юлия Ковальчук произвела на свет вторую дочь — Алисию. При этом исполнительница хита "Прости" решила измениться и привести себя в форму. Этим летом мама двоих детей отправилась отдыхать и устроила фотосессию — звезда распахнула халат в купальнике и повернула время вспять. Все женственные объемы неожиданно пропали, а вместо певицы предстала астеничная и миниатюрная девочка.

"Это первая фотография за неделю отпуска. Мамы 2-х детей поймут", — прокомментировала результат омоложения неузнаваемая девочка Юля.

Экс-солистка "Блестящих" стала мамой впервые в 2017 году. Артистка родила маленькую дочь — Амелию. Несмотря на это, уже тогда блондинка стала казаться подозрительно юной. Известно, что свадьба Юлии и Алексея состоялась только в 2014 году. Они расписались в Москве, но сразу же покинули Россию. Молодожены улетели в Испанию. При этом говорили о расставании партнеров, поскольку целых 5 лет свадьбы не было. Чумаков познакомился с молодой Ковальчук на проекте "Танцы на льду". В 2007 году Юлия покинула группу "Блестящие", куда попала на подтанцовку в 2001 году. 17-летним подростком Ковальчук начала выступать в танцевальном коллективе "Элит". Родилась маленькая Юля 12 ноября 1982 года в Волгоградской области РСФСР.