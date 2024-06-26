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Среда 26 июня

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Распахнувшая халат Ковальчук повернула время вспять – первая фотография

Распахнувшая халат Ковальчук повернула время вспять – первая фотография
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После вторых родов 41-летняя Ковальчук превратилась в девочку! Певица начала уменьшаться в размерах и теперь буквально тает на глазах.

В июле жена Алексея Чумакова стала мамой второй раз. Юлия Ковальчук произвела на свет вторую дочь — Алисию. При этом исполнительница хита "Прости" решила измениться и привести себя в форму. Этим летом мама двоих детей отправилась отдыхать и устроила фотосессию — звезда распахнула халат в купальнике и повернула время вспять. Все женственные объемы неожиданно пропали, а вместо певицы предстала астеничная и миниатюрная девочка.

Юлия Ковальчук – совсем девочка! Фото: Telegram-канал Юлии Ковальчук

"Это первая фотография за неделю отпуска. Мамы 2-х детей поймут", — прокомментировала результат омоложения неузнаваемая девочка Юля.

Экс-солистка "Блестящих" стала мамой впервые в 2017 году. Артистка родила маленькую дочь — Амелию. Несмотря на это, уже тогда блондинка стала казаться подозрительно юной. Известно, что свадьба Юлии и Алексея состоялась только в 2014 году. Они расписались в Москве, но сразу же покинули Россию. Молодожены улетели в Испанию. При этом говорили о расставании партнеров, поскольку целых 5 лет свадьбы не было. Чумаков познакомился с молодой Ковальчук на проекте "Танцы на льду". В 2007 году Юлия покинула группу "Блестящие", куда попала на подтанцовку в 2001 году. 17-летним подростком Ковальчук начала выступать в танцевальном коллективе "Элит". Родилась маленькая Юля 12 ноября 1982 года в Волгоградской области РСФСР.

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26 июня 2024, 10:45
Фото: Редакция "Дни.ру"
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Фоторепортаж

Как менялась красавица Юлия Ковальчук

Ковальчук родилась и провела детство в Волгоградской области.
После школы юная красавица попала в Московский государственный университет культуры и искусств.
С 17 лет девушка выступала в собственном коллективе эстрадного танца «Элит».
Уже в 2001 году Ковальчук заменила Ольгу Орлову в группе "Блестящие".
Ковальчук оставила группу только через шесть лет.
Исполнительница решила заняться сольной карьерой.
В 2015 году Ковальчук выпустила первый собственный альбом.
Позже пластинка удостоилась премии журнала MODA topical в номинации "Прорыв года".
Юлия Ковальчук состоит в браке в певцом Алексеем Чумаковым.
В октябре 2017 года у пары родилась дочь.

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