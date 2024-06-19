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Разрушила семью Алсу: Штурм сделала сенсационное заявление о Решетовой

Разрушила семью Алсу: Штурм сделала сенсационное заявление о Решетовой
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Популярная певица Наталья Штурм резко высказалась в адрес модели Анастасии Решетовой. Знаменитость, по слухам, собралась замуж за мужа другой известной исполнительницы – Алсу.

Поводом для возмущения Штурм стало сообщение в одном телеграм-канале, в котором утверждается, что Решетова планирует пышную свадьбу. Модель якобы заявила: "Главное, чтобы веселая была". Авторы канала иронично добавили, что "бывшая наложница Тимати собралась замуж за почти уже бывшего мужа Алсу".

Наталья Штурм не смогла сдержать своего негодования и заявила: "Разбила чужую прекрасную семью и радуется. Еще и дразнит, как не стыдно". Ранее сообщалось, что Алсу решила развестись с Абрамовым из-за многолетних измен с его стороны. Источники, близкие к паре, утверждают, что бизнесмен начал вести двойную жизнь еще более десяти лет назад.

Между тем, сама Решетова в своих социальных сетях заявила, что ее взгляды на отношения с женатыми мужчинами сильно изменились за последний год, и она больше не рассматривает таких людей как потенциальных партнеров.

Ходили слухи, что Абрамов и Решетова познакомились еще в 2021 году, когда модель была в отношениях с рэпером Тимати. Тогда бизнесмен якобы начал оказывать ей знаки внимания, но девушка ответила отказом. Однако, по всей видимости, теперь ситуация изменилась. В телеграм-каналах и на различных интернет-ресурсах появились сообщения о том, что Решетова и Абрамов встречаются уже несколько месяцев и даже планируют пожениться.

Стоит отметить, что официального подтверждения этой информации нет, Несмотря на свое возмущенное заявление, Наталья Штурм также призвала не осуждать Решетову слишком строго. По ее мнению, у каждого есть право на ошибку. "Мы все не без изъянов. Может, у Насти непростая ситуация, может, ей не хватает любви и внимания. В любом случае, я желаю им всем счастья и надеюсь, что они найдут свое место в жизни", – написала она.

Можно предположить, что слухи об отношениях Решетовой и Абрамова уже давно циркулируют в звездных кругах, но никто не решался их комментировать. Теперь же, когда информация просочилась в СМИ, селебрити могут начать высказывать свое мнение по этому поводу.

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19 июня 2024, 09:15
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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС

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