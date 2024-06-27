Вслед за Пугачевой: покинувшая Россию Собчак накопила на старость за границей – давно обживается

Экс-кандидат в президенты РФ покинула страну. "Год назад купила виллу... Буду жить!" – официально заявила Ксения Анатольевна, подав весточку в Россию с острова Бали. Похоже, телеведущая решила последовать примеру Аллы Пугачевой, которая, как говорят, "накопила на старость за границей".

Сообщение Ксении Собчак о приобретении виллы на Бали всколыхнуло медиапространство, вызвав к жизни старый как мир сюжет – бегство из социума в идиллию "земли обетованной". И действительно, картина вырисовывается красочная: знаменитый пляж, о котором с таким энтузиазмом вещает телеведущая, словно сам берег Лефкады, манящий уставших от борьбы богов.

Однако, не спешим с оценками, ведь перед нами не античная трагедия, а реалии XXI века, где даже покупка рая имеет свою прагматику. Не секрет, что недвижимость в подобных локациях – инвестиция более чем разумная, и Собчак, известная своей предприимчивостью, вряд ли могла этого не понимать.

Возникает своеобразный дуализм: с одной стороны – образ "усталой богини", ищущей утешения в экзотическом далеке, с другой – расчетливая бизнес-леди, диверсифицирующая активы. Что же перевешивает в этом уравнении?

Ответ, как это часто бывает, неоднозначен. Ведь даже древние римляне, строившие свои роскошные виллы вдали от шумного Рима, руководствовались не только поисками уединения, но и желанием продемонстрировать статус, вкус и состоятельность.

Так и в случае с Собчак – перед нами не столько бегство от действительности, сколько ее преломление сквозь призму современных реалий. Реалий, где границы между домом и "местом для жизни" становятся все более размытыми, а возможность выбора – определяющим фактором.

И пока общественность гадает о мотивах "звездной беглянки", сама Ксения, подобно мифическому Сизифу, продолжает свой нелегкий труд медийной персоны, меняя лишь декорации на фоне вечных тем.