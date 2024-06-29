Главные бьюти-лайфхаки одной из главных актрис современности Зендаи

Кушанашвили смертельно болен Тесты Скандал из-за "внебрачно сына" Абдулова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Не успела": опубликованы последние слова Татьяны Тарасовой"Не успела": опубликованы последние слова Татьяны Тарасовой Разрушила семью Алсу: Штурм сделала сенсационное заявление о РешетовойРазрушила семью Алсу: Штурм сделала сенсационное заявление о Решетовой "Все само": финальный аккорд Пахмутовой предвосхитил церемонию прощания"Все само": финальный аккорд Пахмутовой предвосхитил церемонию прощания Дарья Мороз дала волю чувствам из-за рождения малышкиДарья Мороз дала волю чувствам из-за рождения малышки

Лента новостей

Пятница 28 июня

00:05Главные бьюти-лайфхаки одной из главных актрис современности Зендаи 22:24"Могли его потерять": тяжелобольного Кушанашвили спасают на деньги Басков и Павлиашвили 22:12Тест на знание самых странных вещей из СССР: помните ли вы, зачем они были нужны? 21:38В Москве на Манежной площади открылись Дни культуры ОАЭ 20:34Так зовет полярный круг: Нарьян-Мар – путешествие в снежную зарю 17:41Подавшая на развод Алсу сделала заявление о восстановлении отношений с мужем 16:31Тест для умельцев из СССР: много ли вы знаете советских лайфхаков? 16:18Панкратову-Черному стало плохо прямо во время юбилейного вечера: вызвали скорую 13:48"Что это за кошмар?!": Киркоров наорал на известную певицу из-за ее обмана 12:44Вырезали половину желудка: Отар Кушанашвили смертельно болен 11:39Неожиданно для всех Аллу Пугачеву без мужа и детей заметили в центре Сочи 11:24Спасает репутацию: Алсу разоблачила вранье мужа на фоне скандального развода 10:25[ТЕСТ] угадайте фильм СССР по описанию эпизода на иностранном языке 09:56"Маникюр не делаю и стригусь сама": как живет звезда "Брата-2" Дарья Юргенс 08:59"Мы – родственники": Катя Семенова разоткровенничалась об отношениях с бывшим мужем 08:52Жена опозорившегося Тимберлейка совершила неожиданный поступок 06:05"Табор уходит в небо", а любовь остается: две музы Эмиля Лотяну 03:28Триумф одного шедевра: почему "Ирония судьбы" не стареет с годами 00:02Последний бастион любви: уроки Матери Терезы в эпоху глобальных потрясений 22:14Болезнь или кризис? Что произошло с резко изменившимся Киркоровым 21:28Ностальгический тест: угадайте известного актера из СССР по первой роли в кино 21:17Напился, сломал унитаз: Депардье шокировал крайне неподобающим поведением 20:25"Ощутила, что такое алкоголизм": Варнава едва не спилась из-за проблем 19:55Стилист раскрыла попытки борющейся с раком Кейт Миддлтон скрыть следы химиотерапии 19:20"Она сделала выбор": озвучена неожиданная причина развода Нетребко и Эйвазова 18:29Беременной Сати Казановой потребовалась срочная госпитализация 18:23"Обалдеть!": представивший любимую Ревва сыграл свадьбу в преддверии 50-летия 17:44Принц Гарри сделал откровенное заявление в разговоре о гибели матери 17:17"Передергивает!": бывший муж довел Варнаву до крайности 16:1846-летняя Чехова откровенно рассказала о борьбе с серьезным недугом 16:05"Воспаленные фантазии!": "отмененная" Ивлеева разразилась тирадой в адрес критиков 15:16Бледанс выбрала имя для дочери от связи с женатым 74-летним Панкратовым-Черным 14:41Виллы и украшения: муж предложил Алсу добра на три миллиарда за сохранение семьи 14:32Вслед за Пугачевой: покинувшая Россию Собчак накопила на старость за границей – давно обживается 11:55МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕСТ СССР: насколько вы знаете песни Татьяны и Сергея Никитиных? Отгадаете по 1 строчке? 11:18[ТЕСТ] узнайте любимый фильм СССР по яркой фразе – дайте 8 правильных ответов! 10:12Куда сходить в Москве и России: афиша с 29 июня по 9 июля 09:27"Перебежчиков нигде не любят": Кравец высказалась об увольнении Хаматовой. 09:00Даже стихи читают "под фанеру": Остроумова раскрыла изнанку кремлевских концертов 06:27Примадонна под прикрытием: когда родилась Пугачева на самом деле? 03:12"Его я использую": Решетова раскрыла фаворита задолго до скандала с Алсу 00:02Сосед – Дятел, а муж – Орел? Вот как это определить! 22:36Возвращает молодость: названа популярная этим летом косметическая процедура у звезд 22:34Кто пытается оправдать обвиненную в угрозах расправы над журналисткой Успенскую? 22:07Кудрявцева устроила публичную истерику из-за мелочи: Где нормально? 21:58Тест для модников и модниц: угадайте фильм из СССР по женскому платью 21:10Конфликт обостряется: Успенская подлила масла в огонь вражды с Киркоровым 20:48Шок! Нетребко и Эйвазов разводятся спустя 10 лет совместной жизни 20:03Избавившаяся от квартиры в Москве Варнава сделала заявление: Что за отношение?! 19:54Траурный вид борющейся с раком Кейт Миддлтон всполошил общественность
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Главные бьюти-лайфхаки одной из главных актрис современности Зендаи

Главные бьюти-лайфхаки одной из главных актрис современности Зендаи
77

Зендая – талантливая актриса и икона стиля, которая не только впечатляет своими актерскими способностями, но и привлекает внимание своим безупречным внешним видом. Ее бьюти-лайфхаки стали популярными среди ее поклонников, но работают ли они на самом деле?

Масло чайного дерева для точечного лечения акне

Масло чайного дерева обладает антимикробными свойствами и может проникать в глубокие слои кожи, что делает его эффективным средством для лечения акне. Однако важно использовать специализированные косметические продукты с маслом чайного дерева, а не чистый чайное масло, так как это может привести к сухости, шелушению и аллергическим реакциям.

Использование SPF круглый год

Зендая подчеркивает важность использования солнцезащитных средств круглый год, и многие косметологи согласны с ней. SPF защищает кожу от преждевременного старения, ожогов, пигментных пятен и злокачественных образований.

Нейтральные оттенки в макияже глаз

Чаще всего да: нейтральные оттенки, такие как коричневая гамма, легко смешивать и сочетать, что делает их идеальным выбором для начинающих. Они подходят практически всем типам внешности, и их можно варьировать по интенсивности, выбирая оттенки темнее или светлее цвета глаз.

Очищающее масло для снятия макияжа с глаз

Верно, но есть вопросы: гидрофильное очищающее масло является эффективным средством для снятия макияжа, особенно водостойкой туши. Однако для ежедневного использования оно может быть слишком тяжелым, так как может закупоривать поры. Мицеллярная вода может быть более подходящей альтернативой для чувствительной кожи или тех, кто предпочитает более легкие средства для снятия макияжа.

Уход за естественными кудрями

Зендая подчеркивает важность принятия своей естественной текстуры волос и отказа от термообработки. Естественная сушка и использование диффузора с прохладным воздухом помогают сохранить здоровье и форму кудрявых волос. Дополнительный уход, такой как термозащитные средства и несмываемые кондиционеры, также помогает поддерживать их красоту.

Избегание горячей воды при умывании лица

Зендая советует избегать использования горячей воды при умывании лица. Горячая вода может пересушить кожу и вызвать раздражение. Рекомендуется использовать прохладную или теплую воду для умывания лица, чтобы сохранить естественный уровень увлажнения.

Здоровый образ жизни и правильное питание

Актриса подчеркивает важность здорового образа жизни и правильного питания для состояния кожи. Регулярные физические нагрузки способствуют улучшению циркуляции крови, что может положительно сказаться на состоянии кожи. Правильное питание, богатое витаминами и минералами, также может способствовать здоровому виду кожи.

Подпишись в Telegram

29 июня 2024, 00:05
Зендая. Фото: соцсети
Журнал "Hello Russia"✓ Надежный источник

"Могли его потерять": тяжелобольного Кушанашвили спасают на деньги Басков и Павлиашвили

"Могли его потерять": тяжелобольного Кушанашвили спасают на деньги Басков и Павлиашвили
Стало известно о состоянии госпитализированного журналиста. 54-летний Отар Кушанашвили угодил в реанимацию после жалоб на острые боли в области живота и сердца.

Тест на знание самых странных вещей из СССР: помните ли вы, зачем они были нужны?

Тест на знание самых странных вещей из СССР: помните ли вы, зачем они были нужны?
Советский период нашей истории подарил нам немало странных, но при этом популярных товаров, которые стали неотъемлемой частью быта советских граждан. Сегодня эти артефакты прошлого вызывают ностальгию и интерес у коллекционеров.

Так зовет полярный круг: Нарьян-Мар – путешествие в снежную зарю

Так зовет полярный круг: Нарьян-Мар – путешествие в снежную зарю
Пролетая сквозь облака к Нарьян-Мару, не упустите момент: взгляните в иллюминатор. Арктические ландшафты и тундровый рельеф с малыми реками и ручьями легко можно спутать с марсианскими кратерами. А уж приземлившись, нет никаких сомнений, что это совсем другая планета. Географически Ненецкий автономный округ (НАО) находится за Северным полярным кругом и представляет собой остров на материке.

Подавшая на развод Алсу сделала заявление о восстановлении отношений с мужем

Подавшая на развод Алсу сделала заявление о восстановлении отношений с мужем
Алсу, популярная российская певица, отметила свой 41-й день рождения в скромной обстановке в кругу близких и родных. В свежем интервью она рассказала о своих желаниях и планах на будущее. Алсу поделилась, что в последнее время ее главное желание – это здоровье для ее детей, родных и близких.

Тест для умельцев из СССР: много ли вы знаете советских лайфхаков?

Тест для умельцев из СССР: много ли вы знаете советских лайфхаков?
В России люди живут иначе, чем жили в СССР. Дефицит продуктов, мебели, бытовой техники накладывали отпечаток на быт советских людей. Многие проблемы в быту граждане СССР умудрялись решать благодаря своей смекалке.

Выбор читателей

27/06ЧтвБледанс выбрала имя для дочери от связи с женатым 74-летним Панкратовым-Черным 27/06ЧтвВслед за Пугачевой: покинувшая Россию Собчак накопила на старость за границей – давно обживается 27/06ЧтвБеременной Сати Казановой потребовалась срочная госпитализация 27/06Чтв[ТЕСТ] узнайте любимый фильм СССР по яркой фразе – дайте 8 правильных ответов! 27/06ЧтвНостальгический тест: угадайте известного актера из СССР по первой роли в кино 27/06Чтв"Перебежчиков нигде не любят": Кравец высказалась об увольнении Хаматовой.