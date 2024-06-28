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Пятница 28 июня

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"Мы – родственники": Катя Семенова разоткровенничалась об отношениях с бывшим мужем

"Мы – родственники": Катя Семенова разоткровенничалась об отношениях с бывшим мужем
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Певица Катя Семенова стала не только участницей проходящего сейчас в Сочи Международного кинофестиваля "Антарес", но и автором гимна этого форума, собравшего гостей из 29 стран. С любимой народом певицей на Черноморском побережье встретился корреспондент "Дни.ру".

Катя Семенова была замужем дважды. Отношения со вторым супругом – актером и режиссером Михаилом Церишенко – длились более тридцати лет. Звездная пара развелась 9 января 2018 года. В прессе тогда высказывались предположения, что причиной разрыва могли послужить отношения Михаила с другой женщиной.

Но даже после официального разрыва Катя продолжает привозить Михаилу подарки и гостиницы из всех своих поездок и со всех фестивалей. "Мы с ним – родственники, очень много лет нас связывают, – пояснила Катя. – Так что кому мне еще возить подарки?!"

"У Михаила прекрасная дача, где он и живет сегодня, – сообщила Семенова. – Но очень помогает и мне по дому. Правда, жениться снова мы не собираемся".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Напомним, первым мужем Кати Семеновой был музыкант, композитор, бывший гитарист группы "Арсенал" Андрей Батурин. Тот брак продлился 8 лет. В 1985 году у пары родился сын Иван, который стал звукорежиссером кино и продюсером.

А сегодня Семенова радуется уже успехам внука, которому 28 июня исполняется 15 лет. "Он занимается в театральной студии, читает рэп и уже записал несколько треков, – рассказала Катя. – Правда, не знаю, станет ли в итоге артистом. Я для него – не звезда, а просто бабушка".

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28 июня 2024, 08:59
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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