Не только Алсу: о каких еще бракоразводных процессах звезд говорила вся страна?

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Воскресенье 30 июня

16:14Не только Алсу: о каких еще бракоразводных процессах звезд говорила вся страна? 14:09Эти звезды Голливуда не смогли окончить школу: 7 удивительных историй 12:33Настоящие замки: эти 5 роскошных домов российских звезд способны впечатлить любого 10:12Тест: угадайте название советского фильма по актерам в очках 06:32Тернистый путь: эти знаменитые актеры из СССР пробовали покорить Голливуд 18:17Тест: угадайте советский фильм по прическе легендарных актрис из СССР 16:25Эти звезды Голливуда помешаны на здоровом образе жизни 12:08Ярко взлетела и внезапно исчезла: что известно о самой загадочной актрисе СССР 10:17Тест: жившие в СССР легко вспомнят названия этих предметов советской мебели 06:32СМИ: Борющаяся с раком Кейт Миддлтон появится на публике уже в июле 03:26Молодая жена Гарика Харламова очаровала россиян фигурой в купальнике 00:05Главные бьюти-лайфхаки одной из главных актрис современности Зендаи 22:24"Могли его потерять": тяжелобольного Кушанашвили спасают на деньги Басков и Павлиашвили 22:12Тест на знание самых странных вещей из СССР: помните ли вы, зачем они были нужны? 21:38В Москве на Манежной площади открылись Дни культуры ОАЭ 20:34Так зовет полярный круг: Нарьян-Мар – путешествие в снежную зарю 17:41Подавшая на развод Алсу сделала заявление о восстановлении отношений с мужем 16:31Тест для умельцев из СССР: много ли вы знаете советских лайфхаков? 16:18Панкратову-Черному стало плохо прямо во время юбилейного вечера: вызвали скорую 13:48"Что это за кошмар?!": Киркоров наорал на известную певицу из-за ее обмана 12:44Вырезали половину желудка: Отар Кушанашвили смертельно болен 11:39Неожиданно для всех Аллу Пугачеву без мужа и детей заметили в центре Сочи 11:24Спасает репутацию: Алсу разоблачила вранье мужа на фоне скандального развода 10:25[ТЕСТ] угадайте фильм СССР по описанию эпизода на иностранном языке 09:56"Маникюр не делаю и стригусь сама": как живет звезда "Брата-2" Дарья Юргенс 08:59"Мы – родственники": Катя Семенова разоткровенничалась об отношениях с бывшим мужем 08:52Жена опозорившегося Тимберлейка совершила неожиданный поступок 06:05"Табор уходит в небо", а любовь остается: две музы Эмиля Лотяну 03:28Триумф одного шедевра: почему "Ирония судьбы" не стареет с годами 00:02Последний бастион любви: уроки Матери Терезы в эпоху глобальных потрясений 22:14Болезнь или кризис? Что произошло с резко изменившимся Киркоровым 21:28Ностальгический тест: угадайте известного актера из СССР по первой роли в кино 21:17Напился, сломал унитаз: Депардье шокировал крайне неподобающим поведением 20:25"Ощутила, что такое алкоголизм": Варнава едва не спилась из-за проблем 19:55Стилист раскрыла попытки борющейся с раком Кейт Миддлтон скрыть следы химиотерапии 19:20"Она сделала выбор": озвучена неожиданная причина развода Нетребко и Эйвазова 18:29Беременной Сати Казановой потребовалась срочная госпитализация 18:23"Обалдеть!": представивший любимую Ревва сыграл свадьбу в преддверии 50-летия 17:44Принц Гарри сделал откровенное заявление в разговоре о гибели матери 17:17"Передергивает!": бывший муж довел Варнаву до крайности 16:1846-летняя Чехова откровенно рассказала о борьбе с серьезным недугом 16:05"Воспаленные фантазии!": "отмененная" Ивлеева разразилась тирадой в адрес критиков 15:16Бледанс выбрала имя для дочери от связи с женатым 74-летним Панкратовым-Черным 14:41Виллы и украшения: муж предложил Алсу добра на три миллиарда за сохранение семьи 14:32Вслед за Пугачевой: покинувшая Россию Собчак накопила на старость за границей – давно обживается 11:55МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕСТ СССР: насколько вы знаете песни Татьяны и Сергея Никитиных? Отгадаете по 1 строчке? 11:18[ТЕСТ] узнайте любимый фильм СССР по яркой фразе – дайте 8 правильных ответов! 10:12Куда сходить в Москве и России: афиша с 29 июня по 9 июля 09:27"Перебежчиков нигде не любят": Кравец высказалась об увольнении Хаматовой. 09:00Даже стихи читают "под фанеру": Остроумова раскрыла изнанку кремлевских концертов
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Не только Алсу: о каких еще бракоразводных процессах звезд говорила вся страна?

Не только Алсу: о каких еще бракоразводных процессах звезд говорила вся страна?
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Российский шоу-бизнес богат не только на творческие успехи, но и на громкие разводы. На фоне бракоразводного процесса певицы Алсу и ее мужа рассмотри некоторые из самых обсуждаемых историй последних лет.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

В 2020 году после девяти лет брака распался союз актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. В основе развода лежали серьезные обвинения со стороны Муцениеце: рукоприкладство, измены и зависимость. Прилучный никак не прокомментировал эти обвинения. Сейчас каждый из артистов счастлив по-своему.

Ксения Бородина и Курбан Омаров

Несколько лет назад развелись телеведущая Ксения Бородина и бизнесмен Курбан Омаров. Несмотря на показную идиллию в социальных сетях, брак дал трещину. Омаров остался ни с чем, в то время как Бородина присвоила себе все нажитое имущество.

Настя Ивлеева и Элджей

В 2021 году расстались блогерша Настя Ивлеева и рэпер Элджей. Несмотря на тайную свадьбу и публичные признания в любви, брак развалился менее чем через два года. По словам Ивлеевой, они сохранили дружеские отношения.

Данила Козловский и Ольга Зуева

Не прошел проверку на прочность союз актера Данилы Козловского и модели Ольги Зуевой. Их отношения строились на расстоянии, и, несмотря на рождение дочери, супругам не удалось сохранить семью.

Разводы знаменитостей часто привлекают большое внимание общественности. Важно помнить, что они являются людьми, как и все мы. Они сталкиваются с теми же трудностями и проблемами в отношениях, что и обычные люди.

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30 июня 2024, 16:14
Фото: Freepik
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Эти звезды Голливуда не смогли окончить школу: 7 удивительных историй

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Тест: угадайте советский фильм по прическе легендарных актрис из СССР

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