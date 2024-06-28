"Маникюр не делаю и стригусь сама": как живет звезда "Брата-2" Дарья Юргенс

Для кого-то Дарья Юргенс ассоциируется с ролью Даши в фильме "Брат-2" и знаменитой фразой оттуда "Мальчик, водочки нам принеси!". Для других она – Маргарита Кошкина из "Морских дьяволов". О жизни вне сцены она рассказала корреспонденту "Дни.ру" во время Международного кинофестиваля "Антарес", который в эти дни проходит в Сочи.



Сегодня эта талантливая актриса очень занята – она преподает, играет в театре, снимается в кино, заботится о перевезенном из Мариуполя брате… И часто в этой бесконечной суете попросту забывает о себе. "У меня порой не хватает времени просто поесть, – говорит звезда. – Я по этой же причине не хожу на массажи, маникюр – у меня никогда в жизни его и не было. Сама стригусь, за что меня часто ругают на съемочной площадке, поскольку просто порчу себе волосы – мне просто некогда! Муж из-за этого страшно страдает, поскольку я не нахожу на него времени – он обделен моим вниманием".

Напомним, с 1989 по 1996 года Дарья Юргенс состояла в браке с актером и музыкантом Евгением Дятловым. Вторым мужем звезды был ученый Петр Журавлев. Фактическим мужем актрисы потом стал Сергей Великанов.

Для родных Дарья, в первую очередь, – жена, мама, бабушка. А вот когда она выходит на улицу, то становится звездой. "Никакой радости от популярности у меня нет, – вздыхает актриса. – Это тяжело, потому что я никогда никому не отказываю в совместном фото и автографе, а это очень выматывает". Хотя она и понимает, что это – необходимая часть актерской профессии.

Многие помнят, что для роли проститутки в "Брате-2" Дарье пришлось побрить голову. "Я и сейчас бы без раздумья сделала это, попадись мне такой же режиссер, как Алексей Балабанов (умер в 2013-м году – Прим. ред.), – признается Юргенс. – Даже брови бы сбрила и вообще сделала все, что угодно, ради такой работы".