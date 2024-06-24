[ТЕСТ] для самых внимательных: угадайте культовый советский фильм по обуви героя

Поколение Netflix: 5 книг, которые легли в основу сериалов от известных сервисов

Кино и сериалы – в каждый дом. Примерно с таким слоганом работают стриминговые платформы, которые давно доказали, что сериалы могут быть такими же произведениями искусства, как и кино. Редакция "Дни.